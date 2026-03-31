[단독] KT클라우드 수장 교체, 사업 모델 전환 신호탄?…IPO 변수될까

'30년 KT맨' 박윤영 KT호(號)가 출범하면서 핵심 계열사인 KT클라우드 수장도 교체된다. '기술 경영'을 중심으로 체질 개선을 이끈 최지웅 대표 대신 새롭게 내정된 김봉균 체제에서 KT클라우드가 올해 연매출 1조원 달성에 성공할 수 있을지 주목된다.

31일 업계에 따르면 KT는 2026년 조직개편 및 임원 인사를 통해 김봉균 KT 엔터프라이즈 부사장을 B2B 사업 총괄 겸 KT클라우드 대표로 내정했다. 1972년생인 김 대표는 부산대 경제학 학사와 연세대 IT경영전략 석사를 수료했으며 KT에서 엔터프라이즈 부문 역량을 쌓아왔다.

이번 인사는 단순한 자회사 대표 교체를 넘어 KT클라우드의 사업 방향 전환 신호로 해석된다. 최지웅 전 대표가 데이터센터·AI 인프라 중심의 기술 경쟁력을 강화하며 클라우드 서비스 제공자(CSP)로서 독립 성장 기반을 다졌다면, 김봉균 대표는 B2B 영업과 사업 운영 경험을 바탕으로 그룹 내 사업 시너지 극대화에 방점을 둘 것으로 예상된다.

김봉균 KT 엔터프라이즈 부문장 (사진=KT)

특히 김 대표가 KT 엔터프라이즈 부문장과 KT클라우드 대표를 겸직한다는 점에서 조직 간 경계는 더욱 흐려질 전망이다. 기존에는 KT가 영업을 담당하고 KT클라우드가 인프라와 서비스를 제공하는 구조였다면, 향후에는 B2B 영업 조직이 클라우드 사업까지 직접 총괄하는 일체형 구조로 재편될 가능성이 크다.

이 경우 KT클라우드는 독립 법인으로서의 성격보다 KT의 B2B 사업을 뒷받침하는 핵심 인프라 자산으로 역할이 재정의될 수 있다. 클라우드를 개별 플랫폼 사업으로 키우기보다는 기업 고객 대상 통합 솔루션의 일부로 활용하는 전략에 무게가 실리는 셈이다.

업계에선 이번 인사가 김영섭 KT 전 대표 체제에서 추진된 클라우드 분사 및 독립 성장 전략을 수정하는 흐름과 맞닿아 있다는 평가가 나온다. 최 전 대표가 이끈 기술 중심 경영은 매출 1조원에 근접하는 성과를 만들어내며 기업가치 상승의 기반을 마련했지만, 현재 KT는 조직 슬림화와 사업 재편을 우선순위에 두고 있다는 점이 영향을 줬을 것으로 봤다.

이 같은 변화는 KT클라우드의 기업공개(IPO) 추진에도 영향을 미칠 것으로 보인다. 기존에는 자체 인프라와 AI 데이터센터를 기반으로 독립적인 클라우드 기업으로 성장해 상장에 나서는 시나리오가 유력했지만, 그룹 내 통합 사업 구조가 강화될 경우 상장 필요성과 시점 모두 재조정될 가능성이 제기된다.

관련기사

다만 단기적으로는 매출 확대 측면에서 긍정적인 효과도 기대된다. KT의 B2B 영업망과 고객 기반이 클라우드 사업과 결합되면서 대형 수주 확대와 매출 증대가 가능하다는 전망이다. 반면 독립 사업자로서의 정체성과 기술 경쟁력 약화에 대한 우려도 동시에 제기된다.



더불어 최 전 대표 취임 후 급속도로 성장세를 보였던 클라우드 산업에도 어떤 영향이 있을지 주목된다. 김 대표 내정자는 최 전 대표가 맡고 있는 한국클라우드산업협회장직을 다음달 주총 후 맡을 것으로 알려졌다.

업계 관계자는 "기술 중심으로 성장해 온 회사를 영업 총괄이 이끄는 구조로 바꾼 것은 전략 전환 의도가 분명한 인사"라며 "상장 기업으로서의 독립성을 강화하기보다는 그룹 내 사업 통합과 매출 확대를 우선시하겠다는 방향으로 읽힌다"고 말했다.

