과기정통부, 오창 다목적방사광가속기 명칭 공모

1~30일까지 상금 600만원 걸고 대국민 공모

과학입력 :2026/03/31 16:24

박희범 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

과학기술정보통신부는 1일부터 30일까지 다목적방사광가속기 명칭 공모에 들어간다.

방사광가속기는 전자를 빛의 속도에 가깝게 가속해 강력한 빛(방사광)을 발생시키는 장치다. 반도체, 신약, 백신, 첨단 신소재 등의 개발에 활용된다.

충북 오창에 구축 중인 다목적방사광가속기는 포항 3세대 방사광가속기보다 성능이 100배 향상된 4세대 방사광가속기다. 총사업비 1조 1,643억원, 부지면적 54만제곱미터규모로 추진 중이다.

과기정통부는 접수된 응모작을 대상으로 전문가 심사와 대국민 투표 등을 거쳐 5월 중 최종 5건의 수상작을 선정할 계획이다. 최우수상 1명(상금 300만 원), 우수상 2명(상금 각 100만 원), 장려상 2명(상금 각 50만 원)으로 총 600만 원의 상금을 내걸었다.

자료: 포항가속기연구소가 만든 고자장전자석 시제품.(사진=포항가속기연구소)

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박희범 기자hbpark@zdnet.co.kr
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