메타보라게임즈(대표 최세훈)는 글로벌 게이머 참여형 플랫폼 '보라 딥스' v2.0(2.0버전)을 정식 출시했다고 31일 밝혔다.

보라 딥스 v2.0은 인게임 미션을 수행하고 BORA 기반 보상을 획득했던 단편적인 이용 흐름을 넘어 이용자의 게임 활동이 플랫폼 내 다양한 참여로 순환되는 입체적인 경험을 제공하는 것이 특징이다.

특히 핵심 기능인 '퀘스트'를 고도화해 게임 연동 범위를 확대하고, 이용자의 실제 플레이 경험과 밀착된 미션형 콘텐츠를 확충했다. v2.0 업데이트를 통해 이용자는 게임 플레이에 최적화된 맞춤형 퀘스트를 수행하며, 서비스 접속부터 보상 획득까지 자연스럽게 이어지는 몰입 경험을 느낄 수 있다.

메타보라게임즈, 글로벌 게이머 참여형 플랫폼 '보라딥스' 2.0버전 정식 출시

이와 함께 플랫폼 내 '딥스 미니게임'을 도입했다. 이 콘텐츠는 보라 딥스에서 별도 설치 과정 없이 실행 가능하며, 이용자가 플랫폼 내 미니게임 이용 시 직접적인 즐거움과 보상을 동시에 체감할 수 있는 인터랙티브한 환경을 구축했다.

미니게임 등 플랫폼 활동을 통해 획득한 포인트를 래플(추첨식 이벤트) 서비스처럼 이용할 수 있는 '스크래치' 기능을 도입해 이용자에게 지속적인 재미와 보상 경험을 제공한다.

관련기사

메타보라게임즈는 보라 딥스 v2.0의 이용자 참여형 콘텐츠를 바탕으로 '참여-보상-재참여'의 선순환 구조를 바탕으로 플랫폼 재방문율을 높여 나갈 예정이다. 이를 통해 BORA 토큰의 실질적인 사용처를 확장하며 생태계 전반의 BORA 토큰 유틸리티 가치를 제고하는 핵심 동력으로 활용한다는 계획이다.



