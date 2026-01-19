메타보라게임즈, 신작 웹3 게임 '매직스쿼드' 출시

메타보라게임즈(대표 최세훈)는 네오스텔라게임즈가 개발한 웹3 게임 '매직스쿼드'를 라인 넥스트 디앱 포털에 정식 출시했다고 19일 밝혔다.

매직스쿼드는 RPG 성장 요소와 로그라이크 방식을 결합한 하이브리드형 웹3 게임이다. 네오스텔라게임즈가 개발을 맡았으며, 메타보라게임즈와 협업을 통해 라인 넥스트 미니 디앱 생태계에 온보딩했다.

이용자는 라인 넥스트 디앱 포털에서 별도 앱 설치 없이 게임을 즐길 수 있다. 보라 토큰을 활용한 인앱 상품도 구매할 수 있다.

메타보라게임즈는 매직스쿼드 출시와 함께 '보라 딥스' 퀘스트 기능을 연동했다. 보라 딥스는 인게임 미션과 보라 기반 웹3 보상 구조를 결합해 게임 이용자와 보라 프로젝트 간 상호작용을 강화하는 인프라 서비스다. 지난해 10월 퀘스트 기능을 최초 출시하고, '퍼즐&가디언'를 온보딩했다.

매직스쿼드에는 이용자가 게임 내 아이템을 보라 토큰으로 구매할 수 있는 결제 모듈도 적용됐다. 또 카이아 월렛을 통해 카이아 토큰이 없더라도 가스비를 보라 토큰으로 납부할 수 있는 '가스 앱스트랙션' 기능이 도입됐다. 회사는 향후 다른 지갑에서도 동일한 경험을 제공할 수 있도록 확장할 예정이다.

메타보라게임즈는 H5 기반 웹3 게임 타이틀 확보를 위한 외부 협업을 지속적으로 확대하고 있다. 신작 게임에 퀘스트 기능을 연동하고, 보라 토큰 기반 인게임 결제를 지원하는 등 웹3 게임 경험을 확장하며 보라 생태계 기반을 강화할 수 있는 신규 서비스를 선보일 방침이다.