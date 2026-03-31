오픈AI, 국내 CTO 120명 모았다…코덱스로 '위임형 개발' 시대 선언

오픈AI가 국내 기술 리더들을 대상으로 인공지능(AI) 코딩 에이전트 기반의 위임형 개발 패러다임을 제시했다.

오픈AI는 31일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 국내 대기업·스타트업의 최고기술책임자(CTO)와 시니어 엔지니어링 리더 120여명을 대상으로 '오픈AI 코덱스 CTO 포럼'을 개최했다. 비공개로 진행된 이번 행사는 AI를 활용한 소프트웨어 개발 방식이 기존의 코드 자동완성 중심에서 벗어나 '코딩 팀메이트' 중심으로 전환됐음을 조명했다.

오픈AI는 최근 코딩 에이전트 트렌드가 단순한 기능 향상을 넘어 개발자가 AI와 협업하며 업무를 분담하는 형태로 전환했다고 평가했다. 알버트 입 오픈AI 아시아태평양 지역 기술 지원 총괄은 "AI가 더 이상 개발자의 생산성을 보조하는 도구에 머무르지 않고 실제 개발 업무를 위임 받아 수행하는 위임형 모델로 진화하고 있다"고 강조했다.

국내 CTO와 시니어 엔지니어링 리더 대상 '코덱스 포럼'에서 발표 중인 알버트 입 오픈AI 아시아태평양 지역 기술 지원 총괄 (사진=오픈AI)

류기억 오픈AI 코덱스 기술 도입 엔지니어는 오픈AI 내부 팀이 AI 에이전트를 활용하는 방법과 최근 조직 내에서 활용되는 실제 개발 프로세스 등 구체적인 사례를 소개했다. 오픈AI 코딩 에이전트인 코덱스는 자연어 명령만으로 코드 작성, 수정, 디버깅, 테스트는 물론 복잡한 기능 개발과 코드 리팩토링까지 수행한다.

코덱스는 올해 들어 한국을 포함한 전 세계 개발자와 기술 사용자층을 중심으로 가파른 성장세를 보이고 있다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 지난 달 엑스(X·옛 트위터)를 통해 코덱스 주간 사용자 수가 올해 세 배 이상 증가했다고 전했다.

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이러한 증가세는 지난 달 맥북용 코덱스 앱이 출시되면서 두드러졌다고 회사 측은 설명했다. 해당 앱은 출시 첫 주에 다운로드 100만회를 기록했다. 지난 5일엔 코덱스 윈도우 용 앱도 출시됐다.

김경훈 오픈AI코리아 총괄 대표는 "AI가 단순한 개발 도구를 넘어 팀의 일원처럼 협업하는 시대가 이미 시작됐음을 보여주는 자리였다"며 "에이전트 기반 개발에 대한 한국 기업 기술 리더들의 높은 관심과 기대를 확인했다"고 말했다.