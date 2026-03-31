권오갑 "미래 준비하는 회사, 어떤 어려움에도 재기할 수 있어"

"제가 여기까지 올 수 있었던 것은 결코 저 혼자의 힘이 아니었습니다. 회사가 어렵거나 새로운 길을 선택해야 할 때, 늘 믿고 맡겨주신 주주 여러분이 계셨고, 각자의 자리에서 묵묵히 최선을 다해 준 임직원들이 있었습니다. 특히, 2014년 이후 회사가 오랜 불황을 지나 다시 일어서는 과정은 제게 매우 큰 보람이자 영광이었습니다."

권오갑 HD현대 명예회장은 31일 경기도 성남 HD현대 글로벌R&D센터에서 열린 ‘제9기 정기 주주총회’ 인사말에서 이같은 퇴임 소회를 밝혔다.

권 명예회장은 "오늘 이자리를 끝으로 HD현대 대표이사로서의 역할을 내려놓게 된다"며 "미래를 준비하는 회사는 어떤 어려움 속에서도 다시 일어설 수 있다는 사실을 다시 한번 확인했다"고 말했다.

권오갑 HD현대 회장 (사진=HD현대)

이어 "좋은 인재를 키우고, 기술에 꾸준히 투자하고, 조직의 기본 체력을 다져온 회사라면, 일시적인 위기가 오더라도 다시 경쟁력을 회복하고 좋은 성과를 만들어낼 수 있다"고 덧붙였다.

또 "HD현대의 미래를 믿고 있으며, 앞으로도 대한민국 경제를 대표하는 기업으로 새로운 도전을 이어나갈 것을 확신하고 있다"며 "이제 한 걸음 뒤에서 HD현대의 더 큰 성장과 새로운 도전을 응원하겠다"고 말했다.

이날 주주총회에서는 ▲재무제표 승인의 건 ▲집중투표제가 배제된 정관 변경의 건 ▲그 외 정관 변경의 건 ▲이사 선임의 건 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 ▲이사 보수한도 승인의 건 등 총 6개 안건이 가결됐다.

HD현대는 이날 조영철 부회장을 사내이사로, 장경준 전 삼일회계법인 고문을 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임했다.

권 명예회장은 "최근 미국 이란 전쟁으로 인해 세계 경제 불확실성이 극대화되고 있는 가운데 HD현대는 각사별 리스크 전담팀 구성, 사업 포트폴리오 다변화 등을 통해 적극적으로 대응해 나가겠다”며 “앞으로도 책임 경영을 통해 주주와의 소통을 강화하고 성장을 위한 결실을 주주 여러분과 나누기 위해 지속적인 배당을 실시하고 다양한 주주가치 제고 방안을 고민해 실천해 나가겠다"고 말했다.

이날 주총에서는 HD현대중공업의 미국 현지 조선소 인수와 관련한 주주 질문도 나왔다. 한 주주는 "한화의 필리 조선소 매입 이후 현지 조선소들의 매각 가격이 급등해 HD현대가 조선소 매입에 난항을 겪는다는 소문이 있는데 사실인지 확인해달라"며 "구체적인 조선소 인수 타임라인과 전략도 말해달라"고 요청했다.

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이에 권 명예회장은 “미 해군이 당장 필요로 하고 실질적인 성과를 창출할 수 있는 유지·보수·정비(MRO) 사업을 통해 미 함정 시장에 대한 노하우와 신뢰를 쌓아가고 있다”며 “현지 조선소와의 파트너십을 통해 협력 범위를 확대하고 있고, 단순 거점 확보가 아니라 공급망·인력·기술이 결합된 실질적인 사업화 역량을 갖추고 있다는 점에서 미국 함정 시장에서 차별화된 강점을 갖고 있다”고 설명했다.

이어 “미국 파트너사와의 협력을 전제로 한 진출 모델을 통해 리스크를 최소화하고 있다”며 “미국 내 현지 조선소 직접 인수 여부와 관련해서는 확정된 바 없고 다양한 방안을 검토 중”이라고 밝혔다.