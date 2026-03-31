中 비런테크, AI 수요 폭발로 연매출 3배 '껑충'

중국 AI 반도체 설계 기업 상하이 비런 테크놀로지가 자국 내 폭발적인 AI 칩 수요에 힘입어 연간 매출이 3배 이상 급증했다.

블룸버그통신은 비런테크가 공시를 통해 이 같은 실적을 발표하며 중국 토종 AI 반도체 생태계의 가파른 성장세를 입증했다고 현지시간 30일 보도했다.

(사진=비런 테크놀로지)

공시에 따르면 비런테크의 지난해 연매출은 10억3000만 위안(약 1억5000만 달러)으로, 전년도 3억3700만 위안에서 수직 상승했다. 다만, 특정 투자자에게 부여된 상환권 관련 일회성 금융 비용이 반영되면서 순손실은 전년 15억 위안에서 165억 위안(약 24억 달러)으로 크게 늘었다.

비런테크는 지난 1월 홍콩 증시 기업공개(IPO)를 통해 7억1700만 달러의 막대한 자금을 조달하며 화려하게 데뷔했다. 상장 이후 주가는 45%나 상승했다. 이는 미국 정부의 수출 통제로 엔비디아 등 글로벌 경쟁사들이 중국 시장에서 입지가 좁아진 가운데, 중국 정부가 자국 기업 육성에 전폭적으로 나선 결과로 풀이된다.

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미래 시장 선점을 위한 기술 투자도 대폭 확대했다. 비런테크의 연구개발(R&D) 지출은 전년 대비 79% 증가한 15억 위안을 기록했다.

비런테크는 "올해 안으로 차세대 AI 칩인 'BR20X'의 상용화 출시에 나설 것"이라며 "AI 컴퓨팅 시장의 역사적 기회를 확실히 잡겠다"고 강조했다.