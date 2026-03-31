KT 2026년 임원 인사 명단

방송/통신입력 :2026/03/31 14:05    수정: 2026/03/31 14:09

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇ 부사장

▲ KT

김영인, 옥경화

▲ 그룹사

김봉균, 김영진, 박현진, 지정용

◇ 전무

▲ KT

권혜진, 권희근, 허태준

▲ 그룹사

김상균, 최경일

◇ 상무

▲ KT

김대현, 김대회, 김범민, 김병진, 박재형, 백승택, 신세범, 예범수, 오범석, 이성환, 이승호, 이영호, 이진형, 전명준, 최세준, 최옥진, 한종욱

▲ 그룹사

강현구, 박세주, 정영훈

◇ 상무보

고영근, 김광희, 김병찬, 김승화, 김재현, 김종혁, 김종희, 김준영, 박광수, 박성우, 박승영, 박예경, 박종일, 성종석, 송광성, 신동균, 신동호, 오홍석, 이운문, 이중혁, 임호준, 정용섭, 정은배, 조봉철, 주석훈, 주윤석, 지윤택, 최진해, 허재호

◇ 외부영입

송규종 부사장(법무실장)

관련기사

이상운 전무(정보보안실장)

박상원 전무(AX사업부문장)

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KT 임원 인사

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

KT 조직개편...박윤영號 첫날 '본질·성장' 속도전

[현장] 조항 손질 나선 AI 기본법…"미래 세대 보호·신뢰 회복까지 담아야"

백종원 "주가는 시장의 평가...점주 희생해 숫자 만들 생각 없다"

테슬라 FSD 무단 활성화 '불법'…국토부 "2년 이하 징역"

ZDNet Power Center