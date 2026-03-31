하나자산운용, ‘1Q 은액티브 ETF’ 신규 상장

하나자산운용 31일 은 현물가격을 추종하는 ‘1Q 은액티브 ETF’를 상장한다고 밝혔다.

‘1Q 은액티브 ETF’는 대표적인 귀금속이자 인공지능(AI) 시대에 필수 소재 중 하나인 ‘은’에 투자할 수 있는 상품이다. ‘블룸버그 은 현물 USD 인덱스’를 비교지수로 하며, 아이셰어즈 실버 트러스트(SLV), 애버딘 피지컬 실버 셰어즈 ETF(SIVR) 등 미국에 상장되어 있는 은현물 ETF를 주로 편입할 예정이다.

투자자는 일반계좌는 물론, 퇴직연금(DC·IRP) 계좌에서 최대 70%, 연금저축 및 개인종합자산관리계좌(ISA)에서는 최대 100%까지 투자할 수 있다.

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은은 금과 함께 대표적인 귀금속 원자재로, 태양광·반도체·배터리 등 첨단 산업에서 필수적으로 사용되는 전략 금속으로 주목받고 있다. 글로벌 은 수요의 약 50~55%는 산업용 수요가 차지 하고 있어, 금 등 다른 귀금속 대비 산업 의존도가 높은 특징을 가지고 있다.

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반면 공급 측면에서는 신규 광산 개발 지연 및 생산 증가 제한으로 인해 글로벌 은 시장은 2021년 이후 구조적인 공급 부족 상태가 지속 되고 있다. 이러한 산업 수요 확대와 공급 제약이 맞물리면서 은 가격의 중장기 상승 가능성에 대한 기대도 커지고 있다.

하나자산운용 김태우 대표는 “국내 최초로 은현물 가격을 추종하는 ETF를 출시하게 되어 매우 의미 있게 생각한다”며, “퇴직연금 계좌에서 은에 투자할 수 있는 새로운 투자 수단을 제공함으로써 투자자들의 장기 자산배분 선택지를 한층 확대할 것”이라고 밝혔다.