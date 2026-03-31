"올해 미국 데스크톱·노트북 출하 13% 감소 전망"

올해 미국 데스크톱·노트북 출하량(태블릿 제외)이 지난해보다 13% 줄어든 6188만대를 기록할 것이라고 시장조사업체 옴디아가 30일(현지시간) 전망했다.

옴디아는 2025년 초 이후 메모리와 스토리지 비용이 40~70% 올랐고, 올해 1분기 메모리와 스토리지 비용은 최소 60% 추가 상승할 것이라고 전망했다.

메모리와 스토리지 공급 제약이 교육용과 보급형 제품 대부분을 포함하는 500달러 이하 제품군에 상당한 영향을 미칠 것으로 예상됐다. 저가 제품 시장이 압박을 받으면서, 소규모 업체가 시장에서 밀려날 수 있다고 옴디아는 덧붙였다.

애플 맥북 네오 (자료=애플)

옴디아는 2027년 미국 데스크톱·노트북 출하량이 6619만대로 반등하겠지만, 2025년 출하량 7152만대에는 미치지 못할 것이라고 전망했다. 2025년 출하량(7152만대)은 2024년(6921만대)보다 3.3% 많았다.

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2025~2027년 미국 데스크톱·노트북 출하량 전망치 (자료=옴디아)

2025년 미국 데스크톱·노트북 시장에서 업체별 출하량 점유율은 ▲HP 24.9%(1777만대) ▲델 23.4%(1675만대) ▲레노버 17.7%(1269만대) ▲애플 16.0%(1142만대) ▲에이서 5.4%(386만대) 순으로 높았다. 이들 업체 중 전년비 출하량 성장률이 가장 높았던 업체는 애플(11.2%)이다. 출하량 점유율도 같은 기간 1.2%포인트 올랐다.

2024~2025년 미국 데스크톱·노트북 시장 내 업체별 출하량 (자료=옴디아)

옴디아는 애플이 M4 맥북 에어의 메모리 용량을 16GB로 늘리면서 가격을 100달러 낮춰, 과거 M1 맥북 에어의 999달러 수준에 다시 맞춘 것의 영향이 컸다고 설명했다. 애플이 최근 공개한 599달러 보급형 맥북 네오가 이러한 흐름을 이어가며 보급형 제품 시장에 큰 영향을 미칠 것이란 내용도 덧붙였다.