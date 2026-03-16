2세대 맥북 네오, 터치 기능 갖출까

애플의 저가형 노트북인 ‘맥북 네오’ 차기 모델에 터치스크린이 탑재되지 않을 가능성이 커졌다는 소식이 나왔다.

블룸버그 통신은 15일(현지시간) 마크 거먼의 파워온 뉴스레터를 인용해 애플이 올해 말 또는 2027년 초 출시를 검토 중인 맥 제품에 터치 기능을 추가할지 여부를 아직 최종 결정하지 않았다고 보도했다.

애플의 저가형 맥북 '맥북 네오' (사진=미국 씨넷)

마크 거먼은 특히 애플의 가장 저렴한 노트북인 맥북 네오에 터치 기능이 적용될 가능성은 낮다고 분석했다. 맥북 에어조차도 OLED 디스플레이가 최소 2년 뒤에야 적용될 것으로 예상되는 상황에서, 맥북 네오에 터치스크린을 탑재할 경우 원가 상승으로 이어져 저가형 제품이라는 포지션이 흔들릴 수 있다는 이유에서다. 이에 따라 당분간 맥북 네오는 터치스크린 없이 출시될 가능성이 높다는 전망이다.

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앞서 공급망 분석가 궈밍치는 지난해 9월 “2세대 맥북 네오에 터치 지원 기능이 포함될 수 있다”고 전망한 바 있다. 그러나 그는 지난주 “해당 기능이 포함되지 않을 수도 있다”며 기존 전망을 일부 수정했다.

궈밍치에 따르면 2세대 맥북 네오는 내년에 출시될 가능성이 높다. 주요 업그레이드로는 애플의 A19 칩 탑재와 함께 메모리(RAM) 용량이 기존 8GB에서 12GB로 확대될 것으로 예상된다.