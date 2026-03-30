빅게임스튜디오, '용사형에 처함' 게임화…日 카도카와 협력

빅게임스튜디오(대표 최재영)는 일본 종합 엔터테인먼트 기업 카도카와와 협력한 TV애니메이션 '용사형에 처함' 게임화 소식을 30일 밝혔다.

이번 프로젝트는 애니메 재팬 2026을 통해 처음 공개됐으며, 정식 타이틀은 '용사형에 처함 -Game of the GODDESS-'다. 행사장에서는 게임화 발표와 함께 티저 키 비주얼이 공개됐다.

애니메이션 '용사형에 처함'은 용사형에 처해진 전 성기사단장 자이로 폴바츠가 징벌용사 부대를 이끌고 최전선을 누디던 가운데, 최강 생체병기를 만나게 되는 이야기를 그린 작품이다. 이 작품은 올해 1월 초부터 글로벌 대상으로 공개 중이다.

'용사형에 처함 -Game of the GODDESS-' 티저 키 비주얼. 사진=빅게임스튜디오

원작자인 로켓상회 작가는 "관계자 여러분이 함께 만들어 준 용사형 세계가 게임화되어 무척 기쁘다"며 "소설과 애니메이션과는 또 다른 매력을 느낄 수 있을 것이라 생각해 신제품 라멘을 기다리듯 기대하고 있겠다"고 전했다.

원작 일러스트 작가 메피스토는 "용사형이 게임으로 만들어진다는 소식을 처음 들었을 때는 정말 놀랐다"며 "직접 디자인한 캐릭터가 게임 속에서 살아 움직인다는 것을 상상하기만 해도 두근거림이 멈추질 않는다. 기대하고 있겠다"며 게임화 발표를 축하했다.

이번에 공개된 '용사형에 처함 -Game of the GODDESS-'는 작품의 세계관과 캐릭터를 기반으로 개발이 진행되고 있다.

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빅게임스튜디오는 2020년 10월 설립된 게임 개발사로, 세계 최고 수준의 애니메이션 스타일 RPG 개발을 목표로 글로벌 시장을 겨냥한 프로젝트를 진행하고 있다. 첫 작품으로는 '블랙클로버 모바일: The Opening of Fate'를 개발했으며, 오리지널 지식재산권(IP)으로 '리밋 제로 브레이커스'를 개발 중에 있다.

카도카와 그룹은 출판, 영상, 게임, 웹서비스, 교육, 도코로자와 사쿠라타운을 중심으로 한 IP 체험 시설 운영 등 폭넓은 사업을 전개하는 종합 엔터테인먼트 기업이다. 우수한 IP를 안정적으로 창출하고, 다양한 형태로 세계에 전달하는 글로벌 미디어 믹스 전략을 추진하고 있다.