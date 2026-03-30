"샤오미, 폴더블폰 다시 꺼낸다"…갤Z폴드8과 경쟁하나

샤오미가 2년 만에 책처럼 접히는 폴더블 스마트폰 신제품을 선보일 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 폰아레나는 29일(현지시간) 팁스터 스마트피카츄를 인용해 샤오미가 올 여름 차세대 폴더블폰 ‘믹스 폴드5’를 공개할 예정이라고 보도했다.

중국 샤오미가 2년 만에 인폴딩 스마트폰을 준비 중이다. 사진은 샤오미 믹스 폴드4 (출처=샤오미)

보도에 따르면 해당 제품에는 샤오미가 자체 개발한 핵심 부품이 대거 적용될 것으로 예상된다. 힌지 메커니즘과 카메라 렌즈, 사용자 인터페이스(UI) 등 주요 요소를 자체 기술로 구현할 가능성이 거론된다. 정확한 출시 일정은 공개되지 않았지만, 오는 7월 공개 가능성이 제기되고 있다.

이 같은 일정이 현실화될 경우, 삼성전자의 차세대 폴더블폰 ‘갤럭시Z폴드8’ 공개를 앞두고 경쟁 구도가 한층 치열해질 것으로 보인다.

샤오미는 2024년 고급 카메라와 플래그십급 사양을 갖춘 ‘믹스 폴드4’를 출시하며 폴더블 시장에서 존재감을 드러낸 바 있다. 다만 해당 제품은 중국 내수 시장에만 출시됐지만, 후속 모델은 글로벌 시장으로 확대될 가능성도 제기된다.

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현재 중국 업체 아너와 오포 역시 각각 ‘매직 V6’, ‘파인드 N6’ 등을 통해 글로벌 시장 공략에 나서고 있지만, 미국 시장에는 출시하지 않았다.

여기에 삼성전자와 화웨이까지 애플의 폴더블 아이폰과 유사한 가로형 폴더블폰 개발에 나선 것으로 알려지면서, 샤오미의 신제품 출시까지 더해져 폴더블 스마트폰 시장 경쟁은 한층 격화될 전망이다.