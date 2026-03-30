작년 국토 면적, 여의도 4.3개 만큼 늘었다…‘2026년 지적 통계’

토지개발사업·공유수면 매립 등으로 등록 토지 면적 증가

디지털경제입력 :2026/03/30 14:59

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

지난해 지적공부에 등록된 토지 면적이 여의도 4.3배인 12.5㎢ 만큼 늘어난 것으로 집계됐다.

국토교통부가 31일 공표하는 ‘2026년 지적통계(2025년 12월 31일 기준)’에 따르면 지난해 국토면적은 10만472.4㎢로 전년(2024년 12월 31일 기준)의 10만459.9㎢보다 증가했다.

국토정책 수립과 행정업무 활용에 기초가 되는 지적통계는 지적공부(토지·임야대장)에 등록된 정보를 기초로 행정구역·지목(토지 종류)·소유(개인, 국·공유지 등)별로 필지와 면적을 집계해 매년 공표하는 국가승인통계다.

국토부는 지난해에 화성시 화옹지구 농업개발사업, 목포신항 항만배후단지 공유수면 매립 등 지속적인 토지개발사업으로 토지면적이 증가한 것으로 분석했다.

전남 목포시 목포신항 항만배후단지 공유수면 매립사업으로 늘어난 토지.

전국 17개 광역자치단체 가운데 면적이 큰 순서는 경북 1만8428.2㎢(18.3%), 강원 1만6831.2㎢(16.8%), 전남 1만2364.3㎢(12.3%)으로 나타났다. 작은 순서로는 세종 465.0㎢(0.5%), 광주 500.9㎢(0.5%), 대전 539.8㎢(0.5%) 순이다.

지난 10년간 국토의 면적 증감 추이를 살펴본 결과, 국토 면적의 약 81.8%를 차지하는 산림·농지(임야·전·답·과수원) 면적은 1538.6㎢ 감소(-2%)한 반면에 생활기반 시설(대, 학교용지) 면적은 488.7㎢(15%), 산업기반 시설(공장용지, 창고용지) 면적은 262.9㎢(25%), 교통기반 시설(도로·철도·주차장·주유소) 면적은 402.1㎢(12%), 휴양·여가 시설(공원·체육용지·유원지) 면적은 240.9㎢(42%) 각각 증가했다.

산업화와 도시화로 인한 주거·산업용지와 기반시설 인프라 확충 등으로 산림·농지는 매년 감소하고 있으며, 지난 10년간 산림(722.5㎢)보다 농지(816.2㎢)가 더 많이 감소한 것으로 나타났다.

17개 시·도 가운데 전라남도 3196.1㎢, 경상북도 2990㎢, 충청남도 2441.7㎢ 순으로 농지를 많이 보유하고 있으며, 전체 농지의 86%(1만6196.4㎢)를 개인이 소유하고 있는 것으로 나타났다.

시도별 면적 및 지번 현황.

지적통계연보는 통계도표, 총괄, 시·도, 부록의 형태로 제작돼 정부·공공기관·도서관·학교 등 280여 개 기관에 배포하고, 누구든 활용할 수 있도록 전자파일형태(PDF)로 각종 통계 포털에 제공한다.

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2026년 지적통계는 국토교통통계누리, 국가통계포털, e-나라지표, 일사편리 등에서 확인할 수 있다.

성호철 국토부 국토정보정책관은 “지적통계는 지적공부에 등록된 전 국토의 면적과 이용현황 등의 변화를 수치로 확인할 수 있는 중요한 자료인 만큼 수요기관에 적기에 제공하고, 다양한 국토정책수립·학술연구 등에 널리 활용할 수 있도록 정확하고 신뢰도 높은 통계연보 발간을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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