광해광업공단, 태백에 ‘광산안전교육관’ 건립…내년 1월 준공

한국광해광업공단(대표 황영식)은 광산안전사고 예방과 현장 대응 역량 강화를 위해 강원특별자치도 태백시에 ‘광산안전교육관’을 건립한다고 30일 밝혔다.
국내 광산근로자 대상 광산안전교육을 실시하고 있는 광해공단은 다음 달부터 태백시 소재 광산안전센터 부지 내에 지상 2층, 연면적 약 250평 규모의 교육관 신축공사를 시작한다.
이번 사업은 노후한 기존 교육시설 한계를 개선하고, 실효성 있는 안전교육과 체계적인 훈련 환경을 제공하기 위해 추진된다. 예산 50억원을 투입해 내년 1월까지 완공할 계획이다.
관련기사
- 광해광업공단, 생성형 AI 기술 활용…광해방지사업 위험요소 예측·탐지2025.11.02
- 광해광업공단, 창립 4주년 새비전 선포…핵심광물 확보와 광업·지역 발전 선도2025.09.10
- 광해광업공단(KOMIR), 페루 에너지광업부 등 한국 초청연수2025.05.18
- 광해광업공단, ‘핵심광물 재자원화 활성화 민간전문위원회’ 출범2025.04.21
교육관에는 실제 광산 현장과 유사한 환경을 구현한 가상현실(VR)과 확장현실(XR) 등 첨단 장비를 도입해, 디지털 기반 체험형 안전교육을 제공한다. 광해공단은 광산안전교육관이 스마트 광산안전교육의 핵심 인프라로 기능할 것으로 기대했다.
안종만 광해공단 광산안전처장은 “광산안전교육관은 단순한 교육시설을 넘어 국내 광업계의 안전문화를 선도하는 거점이 될 것”이라며 “체험 중심 실무형 교육을 통해 산업재해 예방에 기여하겠다”고 밝혔다.