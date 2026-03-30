비댁스, 수탁고 800억원 돌파…법인 고객 확대

국내 디지털자산 커스터디 전문 기업 비댁스가 올해 수탁 자산 규모 800억원을 돌파했다고 30일 밝혔다.

비댁스의 '프라임 커스터디 솔루션(Prime Custody Solution)'은 단순 보관 서비스를 넘어, 법인 고객의 사업 구조와 투자 전략에 맞춰 디지털자산을 수탁·관리할 수 있는 통합 인프라다.

이를 통해 자산 특성과 활용 목적에 따라 최적화된 커스터디 환경을 구축할 수 있으며, 다양한 디지털 자산을 안정적으로 관리할 수 있다.

비댁스 로고

류홍열 비댁스 대표는 “법인 고객은 변동성이 높은 디지털자산 시장에서 자산의 안정성, 운용의 유연성, 그리고 인프라 신뢰도를 종합적으로 고려한다”며 “비댁스는 고객의 전략에 최적화된 환경을 제공함으로써 시장에서 가장 신뢰받는 커스터디 사업자로 자리매김하고 있다”고 밝혔다.