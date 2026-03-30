바이오힐보, 슈링크홈 협업 '부스터 홈케어' 세트 업그레이드 출시

스킨케어 브랜드 ‘바이오힐보’가 피부미용 기기 전문성을 보유한 기업 ‘슈링크HOME’ 연구진과 협업해 세럼과 디바이스를 함께 담은 ‘부스터 홈케어’ 기획세트를 업그레이드해 출시한다고 30일 밝혔다.

이번 ‘부스터 홈케어’ 기획세트는 ‘콜라겐 리모델링 세럼’과 ‘엔에이디(NAD) 글로우 파워 세럼’, ‘슈링크HOME 스킨 부스터 샷’으로 구성되며, 지난해 선보인 협업을 한층 업그레이드한 제품이다. 세럼 라인업 확장과 디바이스 기능 고도화를 통해, 집에서도 전문관리 수준의 스킨케어를 구현할 수 있도록 설계됐다.

이번 기획세트는 세럼과 디바이스를 함께 사용하는 ‘부스터 조합’을 제안, 하나의 루틴으로 탄력과 광채 등 복합적인 피부 고민을 동시에 관리할 수 있도록 한 것이 특징이다. 함께 구성된 ‘슈링크HOME 스킨 부스터 샷’은 이러한 부스터 효과를 극대화하는 핵심 디바이스다. 기존 모공 중심 케어에서 나아가, 광채·모공·볼륨 탄력까지 아우르는 3-in-1 기능으로 업그레이드됐다.

바이오힐보

바이오힐보 관계자는 “이번 기획세트는 탄력과 광채 등 다양한 피부 고민을 하나의 루틴으로 해결할 수 있도록 설계된 것이 특징”이라면서 “세럼과 디바이스의 시너지를 높여 간편하면서도 완성도 높은 홈케어 경험을 제공하고자 했다”고 말했다.