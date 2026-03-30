유니클로, 오타니 효과 노린다…LA다저스 손잡고 미국 공략

일본 SPA 브랜드 유니클로가 미국 프로야구 LA 다저스와 손잡고 북미 시장 공략에 속도를 낸다.

29일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 유니클로 모회사 패스트리테일링은 다저스와 스폰서십 계약을 맺고, 다저스타디움 경기장을 ‘유니클로 필드’로 브랜딩하기로 했다.

계약 규모는 공개되지 않았지만, 외신은 5년간 약 1억 2500만 달러(약 1889억 6250만원) 수준으로 추정했다.

다저스의 새로운 구장명이 된 유니클로 필드.(사진=회사 공식 인스타그램 캡처)

외신은 이번 협업은 일본과 미국에서 모두 높은 인기를 끌고 있는 오타니 쇼헤이 효과를 활용하려는 전략으로 해석된다고 설명했다. 이번 협약으로 유니클로는 경기장 중앙 외야, 프레스박스 인근, 베이스라인 등 주요 위치에 브랜드 노출을 확보하게 된다.

유니클로는 북미 시장을 핵심 성장 지역으로 보고 있다. 현재 연간 매출 약 3조 4000억엔(약 32조 565억원) 가운데 미국 비중은 10% 미만이지만 성장 여력이 크다는 판단이다.

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유니클로는 일본과 아시아에서는 높은 인지도를 확보했지만, 미국에서는 자라 등 글로벌 경쟁사 대비 존재감이 약하다. 현재 미국 매장은 77곳으로, 전 세계 매장(2500여개)의 약 3% 수준에 그쳐 확장 여지가 크다.

외신은 이번 협업이 유니클로의 미국 시장 확장 전략의 시험대가 될 것으로 보고 있다고 설명했다.