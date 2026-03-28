VR 헤드셋으로 가상 세계 냄새를 맡는다

가상현실(VR) 헤드셋을 통해 가상 세계의 냄새까지 구현할 수 있는 기술이 개발됐다.

IT매체 디지털트렌드는 26일(현지시간) 일본 도쿄 과학연구소 연구팀이 라쿠텐 모바일과 협력해 VR 환경에서 후각을 도입하는 웨어러블 기기를 개발했다고 보도했다. 해당 연구 결과는 지난달 말 국제 학술지 IEEE 센서 저널(IEEE Sensors Journal)에 게재됐다.

가상 세계의 냄새까지 맡을 수 있는 VR 헤드셋 기술리 개발됐다. 사진은 오큘러스퀘스트2

이 기기는 최대 8가지 향을 실시간으로 혼합해 가상 환경과 동기화된 상태로 제공할 수 있다. 크기는 일반 VR 헤드셋과 함께 착용할 수 있을 정도로 아주 작고, 사용자가 체험하는 가상 장면을 인식해 향료를 적절한 비율로 조합, 상황에 맞는 냄새를 생성한다. 이에 따라 사용자는 가상 세계에서 소나무 숲이나 해변 시장을 거닐 때 시각뿐 아니라 후각으로도 환경을 느낄 수 있다.

연구진은 마이크로 디스펜서와 초음파 분무기, 초소형 펌프 등을 결합해 향기의 분사량과 타이밍을 정밀하게 제어했다. 가상 여행 콘텐츠를 활용한 실험에서는 참가자들이 다양한 장소를 체험하며 해당 환경에 맞는 향기를 맡을 수 있었다.

이미지 출처=도교과학연구소

또한 향기는 빠르게 확산된 뒤 잔향 없이 사라져, 장시간 냄새가 남는 불편함을 최소화했다. 참가자들은 향기가 추가되면서 가상 환경이 한층 더 현실감 있고 몰입감 있게 느껴졌다고 평가했다.

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이미 4DX 영화관 등에서 향기를 활용한 사례가 있는 만큼, VR 엔터테인먼트 분야에서도 후각 기술의 적용 가능성은 충분하다는 게 해당 매체의 분석이다. 나아가 게임과 엔터테인먼트를 넘어 훈련 시뮬레이션, 향수 체험, 노인 치료 등 다양한 분야로 활용이 확대될 수 있을 것으로 기대된다.

해당 기기는 여러 국제 학회에서 공개됐으며 초기 반응은 긍정적인 것으로 전해졌다. 다만 연구용 시제품 단계인 만큼 상용화까지는 추가적인 기술 개발이 필요하다. 그럼에도 이번 기술은 다감각 기반 VR 경험 구현을 향한 중요한 진전으로 평가되고 있다.