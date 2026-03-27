씨이랩, 'KREONET 워크숍'서 '아스트라고 2.0' 소개

AI 인프라 전문기업 씨이랩(대표 윤세혁, 채정환)은 26일 열린 ‘2026 KREONET(국가과학기술연구망) 워크샵’에 참가해 AI 인프라 운영 기술의 진화 방향과 중장기 로드맵을 제시했다고 밝혔다.

정부가 국가 AI 컴퓨팅 인프라를 GPU 26만 장 규모로 확대하는 가운데, 연구기관 현장에서는 확보한 GPU 자원을 효율적으로 운영하는 것이 새로운 과제로 부상했다. 이번 행사는 국내 연구기관 및 관련 실무자를 대상으로 최신 네트워킹 기술과 미래 연구망 발전 방향, 활용 사례를 공유하기 위해 마련한 자리다.

씨이랩은 급증하는 AI 워크로드 환경에서 기존 GPU 운영 방식의 구조적 한계와 이를 해결하기 위한 차세대 운영 전략을 소개했다. 이날 씨이랩 송유진 CTO는 현재 많은 조직이 수동 스케줄링과 개별 서버 접근 방식에 의존하면서 GPU 활용률이 평균 30~40% 수준에 머무른다고 지적했다. 또 중앙 모니터링 부재로 자원 가시성이 부족하고, 작업 대기 및 자원 파편화 문제로 AI 프로젝트 지연으로 이어지는 사례가 증가하고 있다고 설명했다.

씨이랩 송유진 CTO가 발표하고 있다.

이에 씨이랩은 GPU를 단순 자원이 아닌 ‘Job(잡) 기반 운영 대상’으로 전환하고, 스케줄링과 거버넌스를 포함한 통합 운영 플랫폼의 필요성을 제시했다. 씨이랩은 이러한 문제 해결 방안으로 GPU 클러스터 운영 솔루션 ‘아스트라고(AstraGo) 2.0’을 소개했다. AstraGo는 AI에 필요한 모든 자원을 하나의 플랫폼에서 통합 관리하고, 워크로드 단위의 스케줄링과 실시간 모니터링을 통해 GPU 활용율을 최적화한다.

또한 멀티테넌시 구조와 GPU 분할 기능을 통해 자원을 효율적으로 배분하고, 쿠버네티스(Kubernetes) 기반 통합 관제로 대규모 AI 인프라 운영에 필요한 확장성과 안정성을 제공한다.

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씨이랩은 이날 부스 운영을 통해 'AstraGo 2.0' 데모 및 기술 상담을 함께 진행하며 연구기관 및 공공분야를 대상으로 GPU 기반 AI 인프라 구축 및 운영 효율화 방안을 제시했다. 이번현장 데모 성과를 바탕으로 향후 연구망 기반 AI 인프라 시장 공략을 본격화할 계획이다.

윤세혁 씨이랩 대표는 "국가 AI 인프라가 빠르게 확충되고 있지만, 실제 현장에서 이 자원이 제대로 활용되고 있는지 확인하고, 얼마나 효율적으로 운영하느냐가 중요하다”면서 “씨이랩이 그동안 축적한 GPU 운영 기술력을 바탕으로 공공·연구기관이 보유한 자원 활용 및 성과를 극대화할 수 있게 지원하겠다"고 말했다.