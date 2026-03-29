신세계百, ‘시코르 AK수원점’ 정식 개점

신세계백화점은 자사가 운영하는 뷰티 편집숍 ‘시코르(CHICOR)’가 경기 남부 핵심 상권인 수원역에 개점했다고 29일 밝혔다.

지난 27일 문을 연 시코르 AK수원점은 ‘K-뷰티부터 글로벌 럭셔리 뷰티까지 큐레이션한 뷰티 전문 스토어’를 콘셉트로 매장을 구성했다. MZ세대가 선호하는 트렌디한 K-뷰티 브랜드를 중심으로 구성해 ‘지금 가장 인기 있는 브랜드’를 한눈에 경험할 수 있도록 했다.

공간은 ▲메이크업존 ▲스킨케어존 ▲헤어·바디존 ▲향수존 등 4개 구역으로 구성된다. 매장 입구에는 시코르 명동점과 홍대점의 성공 사례를 반영한 ‘립앤치크바(Lip&Cheek Bar)’를 도입했다.

시코르 AK수원점 매장. (사진=신세계)

‘립앤치크바’는 입술과 볼 메이크업을 중심으로 다양한 색조 제품을 자유롭게 테스트할 수 있는 공간으로, 색조 중심의 체험을 선호하는 2030 고객 수요를 반영했다.

대표 브랜드로는 메이크업에 나스, 헤라, 아워글래스, 정샘물, 엔트로피, 스킨케어에 달바, 피토메르, 에스테덤, 세포랩, 헤어·바디에 르네휘테르, 쿠오카, 헉슬리, 향수에 SW19, 로에, 센녹 등이 있다.

신세계백화점은 K-뷰티 쇼핑객과 유동인구를 갖춘 핵심 상권을 중심으로 시코르 신규 출점을 확대해 나간다는 전략이다. 이를 통해 시코르를 ‘K-뷰티를 대표하는 플랫폼’으로 육성한다는 계획이다.

시코르는 지난해 진출한 강남역, 명동, 홍대 등 핵심 상권에서 성공적으로 매장을 안착한 바 있다. 이번 AK 수원점은 역시 하루 평균 30만명 이상의 경기 남부 최대 유동인구를 갖춘 핵심 상권에 위치한다.

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시코르는 향후 외국인 상권은 물론 수도권과 주요 광역시의 핵심 상권을 중심으로 전략적 출점을 확대해 ‘전국 단위 뷰티 네트워크’를 구축한다는 방침이다.

신세계백화점 시코르 관계자는 “시코르 AK수원점은 지난해 오픈한 강남역점, 명동점, 홍대점 등 핵심 상권을 중심으로 신규 출점의 성공을 이어가는 매장이다”며 “K-뷰티와 글로벌 럭셔리 뷰티를 아우르는 차별화 경쟁력과 주요 핵심 상권에 맞춘 매장 확장으로 대한민국 대표 뷰티 플랫폼으로 성장을 이어갈 것”이라고 말했다.