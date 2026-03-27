유비파이, 대규모 'BTS 드론쇼' 성료

유비파이는 방탄소년단의 새 앨범 아리랑 발매를 기념해 서울과 미국 뉴욕 상공에서 대규모 드론쇼를 진행했다고 27일 밝혔다.

회사는 18일(현지시간) 미국 뉴욕 브루클린 브리지 상공에서 드론 500대를 활용해 약 15분간 드론쇼를 펼쳤다. 20일 서울 뚝섬한강공원에서는 드론 2천대가 신곡에 맞춰 비행했다.

미국 뉴욕 브루클린 브리지 상공에서 유비파이 드론으로 구현한 '아리랑' (사진=유비파이)

이번 프로젝트에는 전 세계 20여 개국 이상 수출된 유비파이 기체 IFO를 투입했다.

유비파이는 기체와 드론쇼 디자인 소프트웨어까지 내재화한 통합 군집 드론 솔루션을 통해 대규모 비행을 제어하고 있다. 비행 전 사전 시뮬레이션과 실시간 상태 모니터링, 다중 안전 제어 시스템을 유기적으로 연동한다.

복잡한 도심 환경에서 수천 대의 드론을 안전하게 동시 제어하는 기술은 엔터테인먼트를 비롯해 다양한 산업 전반에 폭넓게 적용되는 핵심 역량으로 꼽힌다.

글로벌 엔터테인먼트 무대와 국방 드론 사업 등에서 탄탄한 입지를 다져온 유비파이는 최근 유치한 600억원 규모 투자금을 바탕으로 자율비행 및 군집 제어 기술을 고도화하고 있다.

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이를 통해 엔터테인먼트 시장에서의 리더십을 공고히하고 첨단 자율비행 AI 기반 방산 솔루션 고도화 및 핵심 부품 국산화에 주력하며 차세대 국방 드론 분야의 경쟁력을 높인다는 방침이다.

임현 유비파이 대표는 "이번 대규모 비행에서 보여준 정밀하고 안전한 제어 기술을 바탕으로 엔터테인먼트 분야는 물론 차세대 국방 드론까지 민간과 국방 산업을 아우르는 기술 생태계를 구축하는 데 앞장서겠다"고 말했다.