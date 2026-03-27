아진엑스텍, 삼성전자향 로봇 납품 범위 확대

정밀 모션제어 전문기업 아진엑스텍은 삼성전자 제조라인 내 로봇 라인업 전반에 대한 공급 역량을 강화했다고 27일 밝혔다.

아진엑스텍은 다관절로봇 위탁제조를 시작으로 스카라 로봇 제어기 조립 및 납품, 이후 스카라 로봇 세트 단위 납품까지 사업 범위를 단계적으로 확대해 왔다.

이번 고난도 제어 영역인 제조봇 추가를 통해 고객사 제조라인에 적용되는 로봇 라인업 전반을 담당하는 공급 구조를 확보했다고 회사 측은 설명했다.

아진엑스텍은 로봇 제어기 및 핵심 부품의 내재화를 통해 부가가치를 높여 나간다는 전략이다. 조립·납품을 넘어 기술 기반 수익성 개선까지 동시에 추진한다.

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회사 관계자는 "제조봇까지 납품 범위가 확대되며 로봇 사업이 본격적인 성장 단계에 진입했다"며 "제어 기술 내재화를 통해 수익성과 경쟁력을 동시에 강화하고 고객사 AI 자율공장 전환 전략에 대응하는 핵심 파트너로 자리매김할 것"이라고 말했다.

한편 삼성전자는 2030년까지 글로벌 생산 거점의 '인공지능(AI) 자율공장 전환'을 선언하고, 오퍼레이팅봇, 물류봇(AGV), 제조봇(조립공정 수행) 등 로봇 도입을 확대할 계획이다.