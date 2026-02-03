아진엑스텍, 작년 영업익 11억원 '흑자전환'

정밀 모션제어 전문기업 아진엑스텍은 작년 영업이익 11억원을 달성해 전년 대비 흑자 전환했다고 3일 밝혔다.

같은 기간 매출은 257억원으로 전년 대비 2.2% 증가했고, 순이익은 13억원을 기록해 흑자 전환했다.

회사는 작년 말 구미사업장 통합을 통해 생산 거점을 효율화하고, 공급망관리(SCM) 개선을 통해 구매 원가 절감과 재고자산 감축, 재고 평가의 현실화를 병행하며 원가 구조 전반을 개선했다.

회사 측은 ▲사업장 통합 ▲SCM 개선 ▲재고 관리 효율화 등 세 가지 구조적 개선 요인이 수익성 회복을 견인했다고 설명했다.

또 작년 3월 전시회를 통해 신제품 4종을 공개한 이후 6월부터 본격적인 판매에 나섰다. 일부 제품이 실제 매출로 연결되면서 실적 개선에 기여했다. 신제품 비중 확대는 매출 구조 질적 개선과 수익성 회복을 동시에 뒷받침했다.

아진엑스텍은 이번 흑자전환을 실적 정상화의 출발점으로 보고, AI 기반 자동화 환경에 대응 가능한 고부가 제어기 확대 전략을 본격화할 계획이다.

AI 판단 결과를 실제 물리 환경에서 안정적으로 실행하는 '피지컬 AI 모션제어' 영역 핵심 기술을 축적해 온 기업으로, 피지컬 AI 확산 국면에서 정밀 모션제어 기업으로서의 입지를 강화해 나간다는 전략이다.

회사 관계자는 "향후에는 AI 기반 자동화 환경에 대응 가능한 고부가 정밀 모션제어 제품 비중을 확대하고, 피지컬 AI 확산 국면에서 핵심 제어 기술을 축으로 한 중장기 성장 기반을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.