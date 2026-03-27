바이트댄스, AI 영상 모델 캡컷에 출시…저작권 논란에 미국 빠져

바이트댄스가 할리우드 저작권 침해 논란이 불거진 신규 인공지능(AI) 영상 생성 모델을 일부 지역에만 우선 출시했다.

26일(현지시간) 테크크런치에 따르면 바이트댄스는 영상 편집 플랫폼 캡컷에 '드리미나 시댄스(Dreamina Seedance) 2.0'의 단계적 출시를 시작했다. 시댄스 2.0은 브라질, 인도네시아, 말레이시아, 멕시코, 필리핀, 태국, 베트남 등 7개국에서 사용할 수 있다.

시댄스 2.0은 오픈AI가 AI 영상 생성 서비스 '소라' 앱을 종료한 시점과 맞물려 출시됐지만 미국은 서비스 지역에서 제외됐다. 이는 앞서 불거진 저작권 문제 영향으로 풀이된다. 시댄스 2.0은 할리우드로부터 저작권 침해 의혹으로 비판받으며 글로벌 출시가 일시 중단된 바 있다.

바이트댄스가 자사 영상 편집 플랫폼 캡컷에 AI 영상·음성 생성 모델 '드리미나 시댄스 2.0'을 출시했다. (사진=바이트댄스)

이번에 공개된 시댄스 2.0은 프롬프트, 이미지, 참조 영상을 활용해 영상과 오디오 콘텐츠를 초안 작성·편집·동기화할 수 있다. 참조 이미지 없이 몇 단어만으로도 영상을 생성할 수 있으며 다양한 각도에서 사실적인 질감·움직임·조명을 구현한다. 크리에이터 자신의 기존 영상을 편집·향상·보정하는 용도로도 활용 가능하고, 실제 촬영 전 초기 개념이나 스케치를 바탕으로 아이디어를 먼저 테스트해볼 수도 있다.

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바이트댄스는 오남용 방지를 위한 안전 제한 장치도 탑재했다. 실제 얼굴이 담긴 이미지나 영상으로는 콘텐츠를 생성할 수 없도록 했으며 지식재산권의 무단 생성도 차단한다. 모델로 만든 콘텐츠엔 비가시성 워터마크가 자동 삽입돼 플랫폼 외부에서 공유되더라도 AI 생성 여부를 식별할 수 있다. 워터마크는 모델이 저작권 콘텐츠를 허용하는 상황이 발생할 경우 권리자의 삭제 요청 등에도 활용될 수 있다.

활용 범위는 요리 레시피, 피트니스 튜토리얼, 제품 소개 영상은 물론 동작·액션 중심 콘텐츠까지 포괄한다. 현재 최대 15초, 6가지 화면 비율을 지원하며 캡컷 내 AI 비디오·비디오 스튜디오 등 편집·생성 기능에 순차 적용된다.



테크크런치는 "시댄스 2.0의 안전 제한 장치가 제대로 작동했다면 미국에서도 출시가 가능했을 것"이라며 "추가 조정이 진행 중일 가능성이 높다"고 말했다.