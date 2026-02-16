바이트댄스, AI 챗봇 두바오 2.0 정식 출시

중국 바이트댄스가 AI 챗봇 두바오(Doubao)의 차세대 버전 두바오 2.0을 공식 출시했다.

로이터는 바이트댄스가 두바오 2.0을 중국 시장에 공개했다고 현지시간 14일 보도했다.

두바오는 2023년 8월 처음 선보인 AI 대화형 플랫폼이다. 현재 중국 내에서 가장 많은 사용자를 확보한 AI 애플리케이션 가운데 하나로, 2024년 말 기준 월간 활성 사용자(MAU) 약 60만명을 기록했다. 이후 텍스트 생성과 검색, 업무 보조 기능 등을 지속적으로 확장해 왔다.

이번에 공개된 두바오 2.0은 기존 텍스트 중심 대화 기능을 넘어 멀티모달 지원을 강화한 것이 특징이다. ‘시댄스(Seedance) 2.0’ 모델을 통합해 텍스트·이미지·오디오·영상 입력을 기반으로 한 콘텐츠 생성이 가능해졌다. 사용자는 문장과 이미지, 음성 등을 조합해 짧은 영상까지 제작할 수 있다.

플랫폼은 웹과 모바일 앱, 데스크톱 버전에서 모두 이용할 수 있다. 새로 추가된 영상 생성 기능은 5초 또는 10초 길이의 AI 영상을 자동 생성한다. 아바타 영상 제작과 음향 효과 자동 생성 기능도 포함돼 콘텐츠 제작 범위를 넓혔다.

바이트댄스는 두바오 2.0 출시를 통해 AI 대화형 서비스와 AI 콘텐츠 제작 도구 시장에서 영향력을 확대한다는 계획이다. 중국 내 AI 경쟁이 심화되는 가운데, 멀티모달 기능 강화로 차별화를 시도하는 모습이다.

한편 두바오는 스마트폰과의 연동, 다중 모달 인터페이스 확장, 타사 애플리케이션과의 연결 기능을 강화하며 AI 생태계 구축을 확대하고 있다.