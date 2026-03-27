쉴드AI, 투자 추가 유지…기업가치 127억 달러

어드벤트·JP모건 주도…애슐론테크놀로지 인수에 자금 활용 예정

컴퓨팅입력 :2026/03/27 10:46

김미정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

쉴드AI가 투자를 추가 유치해 인공지능(AI) 시장에서 입지를 넓혔다.

26일(현지시간) 테크크런치 등 외신에 따르면 쉴드AI는 15억 달러(약 2조 2600억원) 규모 시리즈G 투자를 유치했다. 이번 투자 라운드는 사모펀드어드벤트와 JP모건체이스투자그룹이 주도했다. 

쉴드AI는 블랙스톤이 운용하는 펀드에 5억 달러(약 7500억원) 규모 우선주를 매각했다. 또 2억 5000만 달러(약 3770억원) 대출 라인도 확보했다. 확보한 자금은 비행 시뮬레이션 기업 애슐론테크놀로지 인수에 활용될 예정이다. 

쉴드AI가 투자를 추가 유치해 인공지능(AI) 시장에서 입지를 넓혔다.(사진=쉴드AI 홈페이지)

이번 투자로 쉴드AI 기업가치는 지난해 3월 기준 53억 달러(약 7조 900억원)에서 약 1년 만에 140% 상승한 127억 달러(약 19조 1200억원)로 책정됐다. 기업가치 급등 배경에는 자율비행 소프트웨어(SW) 하이브마인드의 미 공군 사업 채택이 작용했다는 분석도 나오고 있다. 

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하이브마인드는 지난 2월 미 공군 협동전투기 드론 시제품 프로그램 공급자로 선정됐다. 이 과정에서 쉴드AI 솔루션은 경쟁사 안두릴 전투기 '퓨리'와 운용되는 구조로 채택됐다.

테크크런치는 "미 공군이 차세대 전투 드론 기술을 단일 업체에 의존하지 않으려는 전략을 택했다"며 "쉴드AI와 앤듀릴 간 경쟁과 협력이 동시에 진행되는 구조"라고 분석했다.

김미정 기자notyetkim@zdnet.co.kr
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