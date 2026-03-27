대성파인텍, ‘DSM’으로 사명 변경하고 5대1 주식병합

대성파인텍은 정기주주총회를 열고 사명 변경, 신규 사업 목적 추가, 주식병합, 사외이사 선임 등 주요 안건을 원안대로 가결했다고 27일 밝혔다.

주총 결과에 따라 회사는 사명을 ‘주식회사 디에스엠(DSM Corporation)’으로 변경한다. 이번 사명 변경은 기존 자동차 정밀 부품 제조를 넘어 스마트 모빌리티 제조와 피지컬 AI 기업으로 사업 영역을 확장하겠다는 경영 방향성이 반영됐다.

사업 목적 추가에 따른 신사업 추진 기반도 확보됐다. 슈퍼커패시터 제조 및 AI 기반 지능형 모빌리티 개발이 신규 사업 목적으로 반영돼 해당 영역으로의 사업 확장이 본격화될 전망이다. 이들 신사업은 기존 자동차 정밀 부품 및 태양광 에너지 사업과의 시너지 효과도 예상된다.

대성파인텍 CI

슈퍼커패시터 제조의 경우 지난해 말 단일 셀 기준 16.5V, 1000패럿 시제품 제작 및 테스트에 성공했으며 올해 양산 검증을 거쳐 상용 제품 생산을 본격화할 계획이다. 슈퍼커패시터 적용 분야로는 전기차, 로봇, 드론, 에너지저장장치(ESS), 방산 전력 시스템 등 고출력·고내구성이 요구되는 영역이 포함된다.

AI 기반 지능형 모빌리티는 자체 개발한 탑승형 모빌리티에 AI 기술을 적용해 이용자 및 공간 데이터를 기반으로 현실 공간에 게임 서비스를 제공하는 차세대 엔터테인먼트 사업을 위해 추가한 사업 목적이다. 모노리스 사업부는 피지컬 AI 기술을 국내 최초로 엔터테인먼트 영역에 적용하여 9.81파크 시스템을 개발하고 사업화했다.

이와 함께 보통주 5주를 1주로 병합하는 주식병합도 확정됐다. 병합 이후 액면가는 500원으로 조정되며, 발행주식수는 약 2600만주 수준으로 감소한다. 회사 측은 이를 통해 유통주식 구조를 정비하고 거래 체계 안정성을 높일 수 있을 것으로 보고 있다.

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이사회 구성도 일부 변경됐다. 개정상법에 따른 신규 사외이사 선임으로 사외이사 비율이 3분의 1 이상으로 확대되면서 의사결정 구조의 독립성과 투명성이 강화됐다.

대성파인텍 관계자는 “사명 변경과 자본구조 정비, 신사업 포트폴리오 확대, 사외이사 선임 등 주요 안건이 모두 마무리됐다”며 “ 합병 후 통합 법인 출범을 위한 이번 사업 구조 정비를 기반으로 중장기 성장과 실적 개선을 본격적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.