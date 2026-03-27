도쿄 포켓몬 센터 흉기 난동으로 2명 사망…포켓몬 컴퍼니 "임시 휴업"

일본 도쿄 도심의 포켓몬 매장에서 흉기 난동 사건이 발생해 2명이 사망한 가운데, 포켓몬 컴퍼니가 해당 매장을 임시 휴업하고 경찰 조사에 전적으로 협조하고 있다고 게임스팟이 26일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 지난 26일 도쿄 선샤인 시티에 위치한 '포켓몬 센터 메가 도쿄'와 '피카츄 스위츠' 매장에서 한 남성이 흉기를 휘두르는 사건이 발생했다. 이 남성은 매장의 여성 직원을 향해 흉기를 휘두루고, 자신에게도 자해를 가한 것으로 파악됐다.

인터넷에 유포된 현장 영상에는 다른 직원들이 쇼핑객들에게 대피를 당부하는 모습이 담겼다. 신고를 받고 출동한 도쿄 경찰에 따르면 20대로 알려진 가해자와 피해자 모두 위독한 상태로 병원에 이송됐으나 끝내 사망 판정을 받았다.

도쿄 포켓몬센터에서 흉기난동이 벌어졌다.(사진=포켓몬컴퍼니)

경찰 당국은 이번 사건을 살인 사건으로 규정하고 수사에 착수했으나, 범행 동기 등 구체적인 세부 정보는 아직 밝히지 않은 것으로 알려졌다.

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포켓몬 컴퍼니는 공식 홈페이지에 입장문을 내고 "선샤인 시티 내 포켓몬 센터 메가 도쿄에서 발생한 사건에 따라 당분간 임시 휴업한다"고 발표했다.

이어 사측은 "경찰 수사에 전면적으로 협력하고, 무엇보다 직원들의 심신 안정을 최우선으로 하겠다"며 "큰 심려와 불편을 끼쳐 깊이 사과드리며 영업 재개 시기는 추후 다시 공지하겠다"고 덧붙였다.