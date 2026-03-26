비엔엠큐닉스는 지난 2월 출시한 300Hz 초고주사율 게이밍 모니터 'QX27B'가 전국 PC방 현장에 빠르게 도입되고 있다고 26일 밝혔다.

최근 PC방 업계는 144Hz, 240Hz를 넘어 300Hz 이상의 초고주사율 모니터 수요가 급증하는 추세다.

'배틀그라운드' 등 1인칭 슈팅 게임(FPS) 장르에서 디스플레이의 반응 속도와 잔상 감소가 게임의 승패를 가르는 핵심 경쟁력으로 부각됐기 때문이다.

비엔엠큐닉스 'QX27B' 모니터, 전국 PC방 300Hz 초고주사율 트렌드 주도.

이러한 수요에 맞춰 비엔엠큐닉스가 선보인 'QX27B'는 300Hz 초고주사율을 지원해 부드러운 화면 전환을 제공한다.

여기에 프리싱크(FreeSync) 및 지싱크(G-Sync) 호환 기술을 적용해 화면 끊김을 최소화했으며, 멀티 스탠드 구조를 채택해 다양한 매장 환경에 맞춰 효율적으로 설치할 수 있다.

현재 이 제품은 비엔엠컴퍼니와 농심 레드포스가 공동 운영하는 레드포스 PC방 장한평역점, 구파발역점, 낙성대점 등 주요 매장에 순차적으로 도입되며 점유율을 넓히고 있다.

해당 매장 점주들은 성능과 가격, 운영 효율성을 종합적으로 검토해 도입을 결정했으며, 실제 FPS 게임 이용자들의 체감 만족도가 크게 높아졌다고 평가했다.

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서희원 비엔엠큐닉스 대표는 "고주사율 모니터에 대한 관심은 일시적인 트렌드가 아닌 시장 구조 변화"라며 "체감 성능과 합리적인 가격을 기반으로 점주와 이용자 모두 만족할 수 있는 제품을 지속적으로 제공할 것"이라고 전했다.

길동규 비엔엠큐닉스 이사는 "300Hz 환경은 FPS 이용자 비중이 높은 매장에서 차별화된 경쟁력을 만들어주는 핵심 요소"라며 "현장 중심의 피드백을 적극 반영해 PC방 시장에 최적화된 디스플레이 솔루션을 한층 강화해 나갈 계획"이라고 전했다.