삼성D, 모니터 QD-OLED용 저반사·고강도 필름 '퀀텀 블랙' 개발

삼성디스플레이가 모니터용 퀀텀닷(QD)-유기발광다이오드(OLED) 빛 반사를 20% 줄이고 패널 경도를 3H까지 높이는 저반사·고강도 필름 '퀀텀 블랙'을 올해 신제품에 적용한다고 26일 밝혔다.

삼성디스플레이의 퀀텀 블랙 개발에 맞춰 에이수스는 '블랙 쉴드', 기가바이트는 '옵시디언 쉴드', MSI는 '다크 아머' 등 향상된 저반사 기능을 강조하는 브랜드를 출시했다.

자발광 제품인 QD-OLED는 화소 전원을 완전 차단하는 방식으로 트루 블랙(True Black)을 구현할 수 있다. 하지만 실제 사용환경에서는 주변 밝은 빛이 화면에 반사돼 완벽한 블랙을 체감하기 어려울 수 있다.

삼성디스플레이는 "이런 문제를 해결하기 위해 QD-OLED 모니터 사업 초기부터 저반사 필름을 적용해왔다"며 "올해 기존 필름 대비 반사율을 20% 줄인 퀀텀 블랙을 개발했다"고 설명했다.

트루 블랙은 게이밍 모니터에서 특히 중요한 사양이다. 게임 콘텐츠에서 트루 블랙은 사물과 배경 사이 경계를 명확하게 만들어 공간에 깊이감과 입체감을 더해 몰입감을 배가한다. 1인칭 슈팅게임(FPS)이나 서바이벌 게임에선 적 실루엣이나 아이템 위치를 명확히 보여줘 게임 승률에도 영향을 미친다.

퀀텀 블랙은 패널 내구성도 높인다. 삼성디스플레이 내부 평가에서 퀀텀 블랙을 적용한 QD-OLED 경도는 3H였다. 기존 2H보다 높다. 3H는 손톱으로 긁어도 패널에 흠집이 남지 않을 정도의 강도다.

관련기사

시장조사업체 옴디아는 전세계 자발광 모니터 패널 출하량이 2025년 340만대에서 2030년 760만대까지 늘어날 것이라고 전망했다.

정용욱 대형디스플레이사업부 전략마케팅팀장 상무는 "퀀텀 블랙 기술은 QD-OLED 장점인 깊고 완벽한 블랙 표현을 강화해 차별화 몰입감을 제공하고 패널 내구성도 높인다"며 "혁신 기술로 게이밍과 콘텐츠 환경에서 새 사용자 경험을 만들겠다"고 밝혔다.