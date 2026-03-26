삼성D, 모니터 QD-OLED용 저반사·고강도 필름 '퀀텀 블랙' 개발

삼성디스플레이가 모니터용 퀀텀닷(QD)-유기발광다이오드(OLED) 빛 반사를 20% 줄이고 패널 경도를 3H까지 높이는 저반사·고강도 필름 '퀀텀 블랙'을 올해 신제품에 적용한다고 26일 밝혔다.
삼성디스플레이의 퀀텀 블랙 개발에 맞춰 에이수스는 '블랙 쉴드', 기가바이트는 '옵시디언 쉴드', MSI는 '다크 아머' 등 향상된 저반사 기능을 강조하는 브랜드를 출시했다.
자발광 제품인 QD-OLED는 화소 전원을 완전 차단하는 방식으로 트루 블랙(True Black)을 구현할 수 있다. 하지만 실제 사용환경에서는 주변 밝은 빛이 화면에 반사돼 완벽한 블랙을 체감하기 어려울 수 있다.
삼성디스플레이는 "이런 문제를 해결하기 위해 QD-OLED 모니터 사업 초기부터 저반사 필름을 적용해왔다"며 "올해 기존 필름 대비 반사율을 20% 줄인 퀀텀 블랙을 개발했다"고 설명했다.
트루 블랙은 게이밍 모니터에서 특히 중요한 사양이다. 게임 콘텐츠에서 트루 블랙은 사물과 배경 사이 경계를 명확하게 만들어 공간에 깊이감과 입체감을 더해 몰입감을 배가한다. 1인칭 슈팅게임(FPS)이나 서바이벌 게임에선 적 실루엣이나 아이템 위치를 명확히 보여줘 게임 승률에도 영향을 미친다.
퀀텀 블랙은 패널 내구성도 높인다. 삼성디스플레이 내부 평가에서 퀀텀 블랙을 적용한 QD-OLED 경도는 3H였다. 기존 2H보다 높다. 3H는 손톱으로 긁어도 패널에 흠집이 남지 않을 정도의 강도다.
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시장조사업체 옴디아는 전세계 자발광 모니터 패널 출하량이 2025년 340만대에서 2030년 760만대까지 늘어날 것이라고 전망했다.
정용욱 대형디스플레이사업부 전략마케팅팀장 상무는 "퀀텀 블랙 기술은 QD-OLED 장점인 깊고 완벽한 블랙 표현을 강화해 차별화 몰입감을 제공하고 패널 내구성도 높인다"며 "혁신 기술로 게이밍과 콘텐츠 환경에서 새 사용자 경험을 만들겠다"고 밝혔다.