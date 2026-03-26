슈나이더, 차세대 HVAC 드라이브 공개…에너지 효율 30% 절감

에너지 효율과 스마트 빌딩 운영 성능을 동시에 강화한 공기조화기술(HVAC) 드라이브 신제품이 공개됐다.

슈나이더 일렉트릭은 에너지 관리와 자동화 분야 기술을 기반으로 차세대 '알티바(Altivar) HVAC 드라이브' 제품군을 출시했다고 26일 밝혔다. 이번 제품은 건물 에너지 절감과 시스템 안정성을 동시에 높이는 데 초점을 맞췄다.

HVAC 시스템은 건물 내 쾌적한 환경과 전반적인 성능을 유지하는 핵심 인프라다. 신제품은 영하 10도에서 영상 60도의 극한 환경에서도 안정적으로 작동하며 기계적, 열적, 전기적 스트레스에 강하게 설계되어 옥상이나 기계실, 실외 인클로저 등 다양한 설치 환경을 지원한다.

슈나이더 일렉트릭, 차세대 알티바 HVAC 드라이브 공개 (이미지=슈나이더 일렉트릭)

이번에 출시된 알티바 HVAC 드라이브는 기존 대비 30% 이상의 에너지 절감 효과를 제공하며 최신 빌딩 관리 시스템(BMS)과의 매끄러운 통합을 지원하는 것이 특징이다.

상업용 건물과 OEM 장비는 물론 병원, 공항, 데이터센터 등 24시간 안정적인 운영이 필수적인 미션 크리티컬 시설에 이르기까지 다양한 환경에 적용할 수 있다.

적용 범위도 넓다. 상업용 건물부터 OEM 장비, 병원, 공항, 데이터센터 등 다양한 시설에 활용할 수 있다. 스마트 연결 기능과 친환경 냉매 대응 기능을 갖췄다. 사이버 보안 요소까지 포함해 최근 인프라 요구를 반영했다.

제품은 ATH200과 ATH600 두 가지 모델로 구성된다. ATH200은 OEM 장비와 소형 HVAC 시스템에 최적화됐다. 개발 기간을 줄이면서도 환경 기준을 충족하도록 설계됐다. ATH600은 고급 제어와 연속 운전이 필요한 환경을 겨냥했다. 데이터센터 등 고신뢰 인프라에 적합하다.

운영 환경 대응력도 강화됐다. 영하 10도에서 영상 60도까지 안정적으로 작동한다. 열과 전기, 외부 환경 스트레스에 대한 내구성을 확보했다. 옥외 설비부터 기계실까지 다양한 설치 환경을 지원한다.

설치 편의성도 개선됐다. EMC 필터와 모터 보호 기능을 기본 제공한다. 모드버스(Modbus), BAC넷 통신을 지원해 별도 장비 없이 시스템 구성이 가능하다. 배선 복잡도를 줄이고 구축 시간을 단축할 수 있다. 캐비닛 규격도 200mm로 통일했다.

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보안과 지속가능성도 고려했다. IEC 62443-4-2 기반 사이버 보안 기능을 적용했다. 펌웨어 무결성 검증과 업데이트 기능을 제공한다. A2L, A3 냉매를 지원해 저지구온난화지수(GWP) 냉매 환경에도 대응한다.

샤오 후 슈나이더 일렉트릭 산업 제어 및 드라이브 부문 수석부사장은 "이번 제품은 HVAC 인프라의 성능과 안정성 기준을 한 단계 끌어올린 솔루션"이라며 "에너지 규제 대응과 장비 보호, 다운타임 최소화를 동시에 지원할 것"이라고 밝혔다.