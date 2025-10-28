슈나이더 일렉트릭, 선박 전력 관리로 해운업계 친환경 혁신 주도

해운업계가 강화된 탄소 규제와 디지털 전환의 기로에 선 가운데 슈나이더 일렉트릭이 통합 전력 관리 시스템 '그린쉽(Green Ship) 솔루션'을 통해 친환경 혁신을 앞당기고 있다.

슈나이더 일렉트릭 코리아(대표 권지웅)는 '에코스트럭처 파워 모니터링 엑스퍼트(PME)'를 기반으로 한 '그린쉽 솔루션'이 선박의 에너지 효율 극대화와 탄소 배출 저감을 동시에 실현한다고 28일 밝혔다.

최근 해운업계는 국제해사기구(IMO)의 탄소 배출 규제 강화에 따라 중대한 변화를 맞고 있다.

슈나이더 일렉트릭, 통합 전력 관리 시스템 ‘그린쉽 솔루션’으로 해운업계 친환경 혁신 가속화(이미지=슈나이더 일렉트릭)

특히 탄소집약도지수(CII)와 에너지효율지수(EEXI) 등급제가 본격 시행되면서, 선박 내 전력 및 에너지 자원을 실시간으로 모니터링하고 최적화하는 통합 관리 시스템의 필요성이 커지고 있다.

슈나이더 일렉트릭의 PME 기반 그린쉽 솔루션은 이러한 산업 환경 변화에 대응하기 위한 핵심 기술로 평가받고 있다.

PME는 선박 내 보호 계전기, 차단기, 디지털 미터, 무선 온·습도 센서 등 전력 설비 인프라에서 수집한 데이터를 시각화된 대시보드로 제공한다. 이를 통해 운항 중 에너지 흐름을 실시간으로 분석하고, 누설 전류 감지 및 조기 경보 기능을 통해 블랙아웃 같은 사고를 미연에 방지한다.

또한 연료유 유량계와 연동해 IMO의 DCS(데이터 수집 시스템) 보고용 데이터를 자동 생성함으로써 규제 대응에 필요한 시간을 크게 단축시켰다.

ISO 50001·50002·50006 에너지 관리 국제 인증과 IEC 62443 사이버보안 인증을 획득한 PME는 시스템 안정성과 데이터 신뢰성을 동시에 확보했으며, 기존 시스템과의 연동도 간편해 대규모 설비 교체 없이 도입이 가능하다.

그린쉽 솔루션은 CII와 EEXI 등급 개선에도 직접적인 효과를 보인다. 슈나이더 일렉트릭에 따르면 PME가 적용된 선박은 모니터링 시스템이 없는 선박에 비해 CII 기준 에너지 사용량을 50% 이상 절감했다. 이로써 선박의 효율적인 에너지 운영과 친환경 운항이 가능해졌다.

또한 슈나이더 일렉트릭은 단순한 반응형 유지보수를 넘어 예측 기반의 디지털 운영 체계 전환을 지원한다. 데이터 기반 분석과 맞춤형 권장 사항, 전문 엔지니어의 원격 기술 지원을 통해 고객은 설비 수명을 연장하고 운영 효율을 높일 수 있다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 서비스사업부 하승목 팀장은 "PME 기반 그린쉽 솔루션은 인버터 제어, 스마트 UPS, 고효율 장비를 결합해 최대 98%의 에너지 효율을 실현한다"며 "전 세계 6천200명 이상의 현장 서비스 엔지니어와 430여 개의 서비스 센터를 통해 글로벌 지원 체계를 갖춘 슈나이더 일렉트릭은 해운 산업의 탄소중립 실현과 디지털 혁신을 선도하는 파트너로 자리매김할 것"이라고 말했다.

한편 슈나이더 일렉트릭 코리아는 최근 부산에서 열린 세계 최대 조선·해양 산업 전문 전시회 '코마린(KORMARINE) 2025'에서 '그린쉽 솔루션'과 'PME'를 공개해 업계 관계자들의 높은 관심을 받으며 행사를 성황리에 마무리했다.