공영홈쇼핑, 새 대표에 이일용 전 홈앤쇼핑 대표 선임

홈쇼핑-이커머스 거친 전문가...임기 3년

유통입력 :2026/03/26 16:25

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

공영홈쇼핑은 이일용 전 홈앤쇼핑 대표를 신임 대표로 선임했다고 26일 밝혔다.

공영홈쇼핑은 지난해 12월 임원추천위원회를 통해 모집공고를 내고 신임 대표이사 모집 절차를 시작했다. 서류심사와 면접심사를 거쳐 이날 주주총회에서 이일용 신임 대표이사를 확정했다. 대표이사 임기는 3년이다.

이 신임대표는 한양대학교 행정학과를 졸업하고, 한국방송통신대학원에서 경영학을 전공했다. 현재 호서대학교 벤처대학원에서 벤처투자금융학과 박사과정을 밟고 있다.

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공영홈쇼핑 이일용 대표이사 사진

롯데홈쇼핑 지원본부∙방송본부 본부장, 롯데쇼핑 이커머스사업부 영업본부장, 홈앤쇼핑 영업부문 부문장을 거쳐 대표이사를 지낸 바 있다. 홈쇼핑 분야 영업, 방송, 지원 분야를 두루 거친 업계 전문가라는 평가다. 

공영홈쇼핑 대표는 2024년 9월 조성호 전 대표 임기 완료 이후로 공석 상태였다. 

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
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