HD건설기계, 문재영 사장 대표이사 선임

HD건설기계가 합병 후 첫 정기 주주총회를 열고 문재영 사장을 대표이사로 선임하는 등 주요 안건을 의결하며 새 경영 체제를 정비했다.

HD건설기계는 26일 경기도 판교에 위치한 HD현대글로벌R&D센터에서 '제9기 정기 주주총회'를 개최했다.

이날 주주총회에서는 ▲재무제표 승인의 건 ▲정관 변경의 건 ▲이사 선임의 건 ▲감사위원회 위원 선임의 건 ▲자기주식 소각의 건 ▲이사 보수한도 승인의 건 등 총 6개 안건이 가결됐다.

문재영 HD건설기계 대표이사 사장 (사진=HD건설기계)

HD건설기계는 이날 문재영 사장을 사내이사로 선임했고, 문재영 사장은 주주총회 후 개최된 이사회를 통해 HD건설기계 대표로 최종 선임됐다.

또한 차경환 김앤장 법률사무소 변호사를 사외이사 및 감사위원회 위원으로 선임했다.

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상법개정에 따른 정관 일부를 변경했으며, 지난 2월 공시한 바와 같이 주주가치 제고를 위해 자기주식 5만 2221주를 소각하기로 했다.

이날 발표된 영업보고(연결기준)에 따르면 합병 전 두 법인인 HD현대건설기계와 HD현대인프라코어는 지난해 각각 매출 3조 7765억원과 4조 5478억원, 영업이익 1709억 원과 2864억원의 동반 흑자를 기록했다.