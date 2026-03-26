인공지능도 한글·산수처럼…정부, AI 대중화 위한 전국민 경진대회 개막

과학기술정보통신부가 인공지능(AI)을 전 국민의 일상 기초 소양으로 확산시키기 위한 '전국민 AI 경진대회'를 본격 가동했다.

과기정통부는 26일 서울 양재 엘타워에서 개막식을 열고 대회 운영을 시작했다. 총 상금 30억원 규모로 200만 명 이상의 참여를 목표하는 이 행사는 다음 달부터 11월까지 운영된다. 개막식엔 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관을 비롯해 일반 국민, 서포터즈, 민간기업, 관계부처 등 300여 명이 참석했다.

이번 대회는 과기정통부가 추진 중인 '모두의 AI' 정책의 일환이다. AI가 빠르게 발전하면서 이를 실생활에서 직접 활용하는 경험이 기술 확산의 핵심 동력이 되고 있다는 판단에서다. 과기정통부는 국민이 AI로 문제를 해결하는 성취 경험을 갖도록 하는 데 이번 대회의 중점을 뒀다.

(사진=과학기술정보통신부)

대회는 참가자의 목적과 역량에 따라 네 개 트랙으로 운영된다. 일반 국민 대상으로는 AI 퀴즈대회·활용 사례 공모·AI 오류찾기 등을 진행하고 초중고생에겐 AI 창작대회와 로보틱스 챌린지를 제공한다. 대학생·연구자 대상으로는 AI 루키·AI 챔피언 대회와 예비교원 AI 에듀톤, 공공기관 AI 혁신챌린지, 국방 AI 경진대회도 함께 운영한다. 어르신·장애인 등 취약계층엔 기초 AI 활용능력을 측정하는 국민 행복 AI 경진대회를, 쉬었음청년·경력보유여성에겐 리부트 AI 활용대회를 통해 역량 강화를 지원한다.

국민 홍보대사로는 연예인 김종국과 초등학생·대학생·어르신 등 세대별 서포터즈 3명이 위촉됐다. 재정경제부·교육부·국방부 등 관계부처와 카카오·SK텔레콤·LG유플러스 등 주요 기업이 참여하는 민관협의체 협력 선언식도 함께 진행됐다.

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과기정통부는 대회 전 과정에 국내 기업의 AI 서비스를 연계해 국산 AI 확산의 계기로 삼을 방침이다. 대회에서 발굴된 우수 참가자에겐 정부 사업을 통해 취창업 기회를 제공하며, 중소벤처기업부의 '모두의 창업' 프로젝트와도 연계한다.

배 부총리는 "이번 전국민 AI 경진대회가 국민 누구나 내일의 가능성을 즐기는 진정한 의미의 모두의 AI 축제가 되기를 바란다"며 "대회를 기점으로 우리 국민의 AI 활용 역량을 한 차원 높이고 사회 곳곳에 AI 활용 문화가 뿌리내리도록 정부가 적극 뒷받침하겠다"고 강조했다.