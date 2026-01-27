기본사회 실현 법안 발의됐다...'모두의 AI' 개념 도입

국회 과학기술정보방송통신위원회 소속 김우영 의원(더불어민주당)은 26일 모든 국민의 인간다운 삶을 국가 책무로 명확히 하고 주거, 교육, 돌봄, 의료, 교통 등 기본생활권을 통합적으로 보장하는 ‘기본사회 실현을 위한 기본법’을 최혁진 의원과 함께 공동 대표발의 했다고 밝혔다.

법안은 기존 개별 복지정책을 넘어 기본권 보장을 국가 운영의 중심 과제로 재정립하는 종합 기본법이라는 점에서 의미가 크다.

특히 ‘모두의 인공지능(AI for All)’ 개념을 도입한 점이 주목할 부분이다.

김우영 의원

모든 국민이 존엄한 인간으로 필수적으로 보장받아야 할 ‘기본생활권’을 법률에 명문화하고, 국가와 지방자치단체가 생애주기별로 돌봄, 교육, 주거, 의료, 교통 등의 서비스를 통합적으로 제공하도록 규정했다.

또한 빈곤, 고립, 정보격차 등 사회적 위험으로부터 기본생활이 침해되지 않도록 사회안전망 강화를 국가의 책무로 분명히 했다.

협동조합과 사회적기업 등 사회연대경제를 기본사회 구현의 핵심 축으로 설정하고 공공조달, 금융, 세제 지원을 통해 지역 기반 공공서비스 제공과 일자리 창출을 유도하는 구조를 제도화했다. 이는 복지 지출 확대를 넘어 지역 공동체와 지속가능한 경제 생태계를 키우는 새로운 모델이라는 평가다.

‘모두의 인공지능’ 개념 도입에 따라 공공서비스 전반에 AI와 디지털 기술을 활용하도록 하고 동시에 AI가 인간 존엄과 권리를 침해하지 않도록 윤리, 안전 기준 확립을 법적으로 명시했다.

기술 발전이 소수의 이익이 아니라 국민 모두의 삶의 질 향상으로 이어지도록 제도적 장치를 마련한 것이다.

대통령 직속으로 기본사회위원회를 두고 범정부 기본사회 정책을 총괄 조정하고, 5년 단위 종합계획 수립과 매년 정책 평가와 공개를 의무화해 실행력과 책임성을 동시에 강화했다. 중앙정부와 지방정부가 역할을 분담하고 협력하는 국가 차원의 거버넌스 체계도 함께 구축된다.

김우영 의원은 “기본사회는 선택적 복지가 아니라 국가가 책임져야 할 최소한의 삶의 기준”이라며 “불평등과 격차를 개인의 문제로 떠넘기는 구조를 바꾸고 국민 누구나 존엄한 삶을 누릴 수 있는 사회의 토대를 법으로 만들겠다”고 밝혔다.

최혁진 의원 역시 “기술과 연대, 공공성이 결합된 새로운 사회 모델을 제도화해 지속가능한 복지국가로 나아가는 출발점이 될 것”이라고 강조했다.