넵튠, 하이브리드 캐주얼 퍼블리싱 본격화…전문 브랜드 '플릭' 출범

넵튠(대표 강율빈)은 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 전담 브랜드인 '플릭(Flick)'을 확정하고 정식 출범했다고 26일 밝혔다.

플릭은 '작은 아이디어에 더해지는 가벼운 터치가 게임 시장의 판도를 바꿀 수 있다'는 의미를 담고 있으며, 퍼블리셔의 세밀한 지원과 전략적 터치로 게임의 가치를 극대화하겠다는 회사의 목표가 내포됐다.

신규 브랜드의 첫 프로젝트로 모회사 크래프톤과 손잡고 '글로벌 하이브리드 캐주얼 게임 공모전'을 개최한다. 전 세계 개발사와 인디 게임 스튜디오를 대상으로 진행되는 이번 공모전은 단순 입상작 시상을 넘어 실질적인 퍼블리싱 지원 프로그램까지 제공할 예정이다.

넵튠, 하이브리드 캐주얼 게임 퍼블리싱 전담 브랜드 '플릭' 출범.

이를 위해 공모전 세부 심사 기준과 플릭 브랜드 소개를 담은 공식 홈페이지도 함께 오픈했다.

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넵튠은 이번 공모전을 통해 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 하이브리드 캐주얼 IP(지식재산권)을 발굴하고, 크래프톤과의 협업을 바탕으로 글로벌 배급 역량을 한층 강화한다는 방침이다.

넵튠 관계자는 "크래프톤과 공동으로 준비하는 이번 공모전은 하이브리드 캐주얼 장르에서의 전략적 투자 확대의 신호탄"이라며 "단발성 이벤트가 아닌 앞으로도 지속 가능한 퍼블리싱 파이프라인을 구축해 나가겠다"고 전했다.