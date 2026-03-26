하이네켄, 맥주 수요 둔화에 싱가포르 생산 이전…말레이·베트남으로 재편

하이네켄이 맥주 수요 둔화에 대응해 비용을 줄이고 기존 생산설비 활용 효율을 높이기 위해 싱가포르의 대규모 맥주 생산을 말레이시아와 베트남으로 옮긴다.

25일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 하이네켄의 싱가포르 완전자회사인 아시아퍼시픽브루어리스(APB) 싱가포르는 앞으로 수입 기반 공급 사업으로 전환한다. 싱가포르 투아스 공장은 지역 물류 허브이자 제품 개발용 양조장으로 바뀔 예정이다.

회사는 2027년까지 생산 이전을 진행하며, 싱가포르 공장은 물류와 제품 개발 중심 거점으로 전환할 계획이다.

하이네켄 캔. (사진=하이네켄 홈페이지)

다만 타이거 맥주의 글로벌 본거지는 계속 싱가포르에 남는다. 하이네켄은 타이거 맥주 브랜드의 개발과 운영을 앞으로도 싱가포르에서 맡는다고 밝혔다.

외신에 따르면 이번 재편으로 인해 앞으로 2년간 약 130개 일자리가 영향을 받을 것으로 예상되고 있다.

하이네켄 말레이시아와 하이네켄 베트남은 싱가포르와 다른 아시아·태평양 시장에 공급할 맥주를 생산하게 된다. 말레이시아 법인은 별도 성명에서 생산 이전이 점진적으로 이뤄질 것이라고 밝혔다.

하이네켄 말레이시아는 이번 조치로 수출 확대 여력도 생긴다고 설명했다. 현재 말레이시아 법인의 해외 출하 비중은 전체 매출의 1% 미만이다.

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이번 결정은 맥주업계 전반이 소비자들의 음주량 감소로 수요 둔화 압박을 받는 가운데 나왔다고 외신은 설명했다. 하이네켄은 인력 감축을 포함한 비용 절감에 나서는 한편, 기존 생산능력을 더 효율적으로 활용하려 하고 있다. 경쟁사인 칼스버그와 안호이저부시 인베브도 최근 수요 약화 또는 판매량 감소를 경고한 바 있다.

하이네켄 말레이시아는 이번 재편이 점진적으로 진행되며, 올해 실적에 중대한 재무적 영향을 주지는 않을 것으로 예상한다고 밝혔다.