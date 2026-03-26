모니터랩, ‘2026년 AI 바우처 지원사업’ 공급기업 선정

B2B 보안 서비스형 소프트웨어(SECaaS) 전문기업 모니터랩(대표 이광후)은 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원, 한국데이터산업진흥원이 주관한 ‘2026년 AI 바우처 지원사업’ 공급기업에 선정됐다고 26일 밝혔다. 모니터랩은 2024년부터 3년 연속 공급기업으로 참여한다.

‘AI 바우처 지원사업’은 AI를 적용하려는 수요기업(중소·벤처·중견기업 등)이 최적의 AI를 도입할 수 있게 지원하는 정부 사업이다. 모니터랩은 지난 2년간 AI 바우처 지원사업을 통해 수요기업 맞춤형 AI 보안 서비스를 제공, 웹 공격 분석과 피싱 URL 탐지·분류 등 보안 데이터 기반 기술의 적용 경험과 역량을 축적했다.

이번 사업에서 모니터랩은 ▲악성 웹 공격 예측 솔루션 ‘WTD(Web Threat Defender)’ ▲피싱 URL 예측 솔루션 ‘PTD(Phishing Threat Defender)’ ▲URL 카테고리 자동 분류 솔루션 ‘UCC-ML(URL Category Classification-Machine Learning)’ ▲악성 PDF 문서 탐지 예측 솔루션 ‘MAD-PDF(Malicious All-file Detection – PDF)’ 등 AI 기반 보안 솔루션을 제공한다.

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WTD는 HTTP 요청 구문을 분석해 웹 공격을 탐지·분류하고, PTD는 URL 분석을 통해 피싱 여부를 판별한다. UCC-ML은 웹 콘텐츠 기반으로 URL 카테고리를 자동 분류하며, MAD-PDF는 PDF 파일 내 숨겨진 악성코드를 탐지·분석해 파일의 악성 여부를 판별하는 기능을 제공한다.

모니터랩 이광후 대표는 “AI 바우처 사업을 통해 축적한 데이터와 AI 모델 고도화 경험을 바탕으로, 실제 보안 환경에서 적용 가능한 AI 기반 보안 기술을 지속적으로 발전시켜 왔다”며 “모니터랩은 이와 함께 AI 기반 분석 플랫폼인 AILabs를 통해 위협 데이터를 분석·활용하고 있으며, 향후 다양한 산업 환경으로 AI 보안 기술의 적용 범위를 확대해 나가겠다”고 말했다.