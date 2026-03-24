모니터랩, 'eGISEC 2026'서 N2SF 대응 솔루션 선봬

서비스형 보안(SECaaS) 전문 기업 모니터랩(대표 이광후)이 보안 전시회 'eGISEC 2026'에 참가해 국가망 보안체계(N2SF) 전환에 대응하는 제로트러스트 전략과 핵심 솔루션을 선보였다.

모니터랩은 지난 18일부터 20일까지 일산 킨텍스에서 개최된 'eGISEC 2026'에서 N2SF 및 제로트러스트 도입 시범 실증사업을 수행한 경험을 바탕으로 구축형 및 구독형 제로트러스트 솔루션을 총망라해 선보였다고 24일 밝혔다.

'eGISEC 2026' 현장에서 모니터랩 솔루션에 대한 세미나가 개최되는 모습(왼쪽)과 모니터랩 전시 부스.(사진=모니터랩)

모니터랩은 이번 전시회를 통해 AISWG, AIRBI, AIZTNA로 구성된 구축형 제로트러스트 솔루션 전 라인업을 최초로 통합 시연했다.

특히 AISWG는 시큐어 웹 게이트웨이(SWG)와 클라우드 접근 보안 중개(CASB) 등 생성형 AI 보안을 단일 솔루션에서 제공하는 것이 특징이다. 웹, 서비스형소프트웨어(SaaS) 애플리케이션, 생성형 AI 사용 통제까지 하나의 정책 체계 안에서 제어할 수 있도록 설계돼 정책 일관성과 운영 효율성을 높였다.

이번 전시에서는 단순 제품 소개를 넘어 실제 보안 정책이 어떻게 적용되고 연동되는지를 시연 중심으로 구성했다. 이를 통해 제로트러스트가 통합된 정책 기반으로 구현되는 과정을 현장에서 직접 확인할 수 있도록 해 부스를 방문한 보안 실무자들의 관심을 모았다.

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이와 함께 제로트러스트 기반의 보안 서비스 엣지(SSE) 플랫폼 에이아이온클라우드(AIONCLOUD)도 함께 선보였다. SWG, CASB, 원격 브라우저 격리(RBI), 제로트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 등의 기능을 선택적으로 도입할 수 있으며, 유연한 확장이 가능하다는 점을 강조했다.

이광후 모니터랩 대표는 “모니터랩은 구축형과 구독형 제로트러스트 솔루션을 모두 갖추고 있으며, 고객 환경과 요구사항에 맞는 방식으로 제로트러스트를 구현할 수 있다는 점이 차별화된 경쟁력”이라며 “이를 바탕으로 공공·금융뿐 아니라 민간 시장에서도 실제 적용 가능한 제로트러스트 보안 모델의 정착을 지원해 나가겠다”라고 말했다.