모니터랩, 아이온클라우드 CASB 2차 업그레이드 버전 출시

모니터랩(대표 이광후)은 아이온클라우드(AIONCLOUD) CASB(Cloud Access Security Broker)에 리버스 프록시(Reverse Proxy) 운영 방식의 제어 기능을 확대 적용한 업그레이드 버전을 출시했다고 11일 밝혔다.

이번 업데이트는 국내 SaaS 애플리케이션 제어 범위를 확장하고, 다양한 업무 환경에서 관리되지 않은 단말을 통한 SaaS 접근을 차단해 데이터 유출 위험을 감소시킬 수 있는 리버스 방식 제어 기능이 추가된 것이 핵심이다. 이를 통해 기업은 제로트러스트 기반 접근 정책을 강화할 수 있다고 회사는 설명했다.

기존 CASB 환경에서는 사용자 단말에 에이전트가 설치돼 있지 않더라도 기업 SaaS에 접속하는 것이 가능했다. 반면, 이번에 적용한 아이온클라우드 CASB의 리버스 모드는 개인 노트북, 외부 협력사 기기 등 에이전트가 설치돼 있지 않은 환경에서 기업 SaaS에 접속하는 경우 해당 접속을 차단할 수 있다.

이광후 모니터랩 대표.

또 리버스 방식은 SSO(싱글사인온) 기반으로 동작하기 때문에 사용자는 기존 로그인 절차를 변경할 필요가 없으며, 보안 정책은 접속 직후 자동으로 적용된다. 특히 Google Cloud Identity 등 IDaaS(Identity as a Service)와 연동해 사용자 인증과 권한 관리를 통합할 수 있어 운영 효율성과 보안성을 동시에 확보할 수 있다.

이번 업데이트에서는 국내 SaaS 지원 범위도 확대했다. 글로벌 CASB 솔루션이 Google Workspace, Microsoft 365 등 해외 SaaS 중심으로 설계한 것과 달리, 아이온클라우드 CASB는 네이버웍스, 하이웍스, 아이웍스, 두레이 등 국내 SaaS에서도 동일한 접근 통제를 일관되게 적용할 수 있도록 지원한다. 이에 따라 기업은 글로벌·국내 SaaS가 혼재된 환경에서도 보안 정책의 일관성을 유지할 수 있다.

모니터랩 이광후 대표는 “SaaS 기반 업무 환경이 확대되면서, 사용 단말과 장소에 대한 신뢰가 보안의 핵심 요소가 됐다"면서 “이번 리버스 방식 지원 확대는 관리되지 않은 디바이스 및 외부 협업 환경에서의 클라우드 접근 보안을 강화한 의미 있는 진전”이라고 말했다.