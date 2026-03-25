에스넷시스템, 이남작·김형우 각자대표 체제 출범

각자대표 체제 전환으로 전문성 강화와 주주환원 확대에 나선 에스넷시스템이 안정적 실적 기반 위에서 경영 체질 개선에 속도를 낸다.

에스넷시스템은 서울 본사에서 제27기 정기 주주총회를 열고 김형우 사장을 신임 사내이사로 선임하며 이남작 대표와 함께 각자대표 체제로 전환했다고 25일 밝혔다.

에스넷시스템 측은 경영진 세대교체와 동시에 사업 전문성을 강화하기 위한 전략적 조치라고 밝혔다.

(사진=에스넷시스템)

김형우 신임 대표는 공공, 금융, 클라우드 등 핵심 사업 영역에서 영업을 총괄해온 현장형 경영인이다. 최근에는 계열사 굿어스스마트솔루션 경영을 맡아 성과를 이끌며 리더십을 입증했다.

회사는 기존 경영진의 경험과 신임 대표의 실행력이 결합되면서 조직 효율과 사업 경쟁력이 동시에 강화될 것으로 보고 있다.

이날 주총에서는 2025년 연결 기준 재무제표도 승인됐다. 에스넷시스템은 매출 4천574억원, 영업이익 106억원을 기록했다. 전년 대비 매출은 소폭 증가했으며 글로벌 경기 불확실성이 이어진 상황에서도 안정적인 수익 구조를 유지했다.

회사는 인공지능(AI), 클라우드 중심의 사업 재편과 고부가가치 영역 확대 전략이 실적 방어에 기여한 것으로 분석했다.

주주가치 제고를 위한 재무 전략도 함께 제시됐다. 에스넷시스템은 자본준비금 400억원을 이익잉여금으로 전입해 배당 재원을 확보했다. 이를 통해 안정적인 배당 정책을 마련하고 중장기적으로 배당 가능 이익을 확대한다는 계획이다. 자본준비금을 활용한 배당은 관련 법령에 따라 주주에게 세제 혜택을 제공할 수 있어 실질적인 수익률 개선 효과도 기대된다.

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회사는 올해 '질적 성장'을 핵심 기조로 삼고 수익성 중심의 사업 구조 개편과 시스템 기반 경영을 강화한다. 동시에 AI 인프라와 인재 확보 등 미래 성장 동력에 대한 투자도 이어갈 방침이다.

김형우 대표는 "선택과 집중 전략을 통해 경영 효율을 높이고, 주주와 임직원이 함께 성장하는 기업 문화를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.