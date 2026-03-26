이마트, 두 줄 김밥 3980원에 선보인다

이마트가 고물가 속 외식가격 부담을 낮추기 위해 ‘반전가격 3980원 두 줄 김밥’을 출시했다고 26일 밝혔다. 한국소비자원 참가격에 따르면 올해 2월 서울 기준 김밥 한 줄 가격은 3800원이다.

이번 신상품은 ‘매콤 어묵김밥’과 ‘원조김밥’ 두 가지 맛으로 구성됐다. 매콤 어묵김밥은 매콤달콤한 양념장에 촉촉함을 더한 어묵볶음이 메인인 김밥으로, 어묵볶음을 김밥 전체 중량의 18%가량 할애했다. 단무지와 당근채를 활용해 자극적이지 않으면서 균형 잡힌 맛이 특징이다.

원조 김밥은 스모크햄, 계란지단, 당근채, 시금치무침, 우엉조림 등 기본 김밥의 재료들을 넣었다.

이마트 반전가격 3980 두줄김밥. (제공=이마트)

이마트는 반값김밥 외에도 다양한 먹거리 행사를 진행한다.

우선 31일까지 ‘봄동 겉절이 비빔밥(238g)’ 키트를 신세계포인트 적립 시 정상가 7980원에서 2000원 할인한다.

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‘프리미엄 모둠초밥(18입)’을 신세계포인트 적립 시 2만 3980원에서 4000원 할인하고 ‘생생치킨(10호)’은 26일 하루만 2600원 할인한다. ‘소이소스 윙봉(팩)’은 3000원 할인한다.

이슬 이마트 키친델리 바이어는 “높아진 고객의 입맛을 만족시키기 위해 초저가 상품은 통상 가장 기본형 메뉴로만 구성한다는 한계를 넘어, 알찬 상품성은 물론 두 가지 맛을 즐길 수 있도록 반전김밥 상품을 기획했다”며 “가격 부담은 덜고 만족도는 높일 수 있는 차별화된 반값 라인업을 지속 확대할 것”이라고 말했다.