이란전쟁, 기후위기 키웠다…"2주만에 아이슬란드 1년 탄소 배출"

미국과 이스라엘이 이란에 폭격을 가한 지 2주 만에 막대한 온실가스가 배출됐다는 분석이 나왔다.

과학 매체 라이브사이언스는 24일(현지시간) 기후·경제 싱크탱크 기후·커뮤니티 연구소(Climate and Community Institute)가 발표한 보고서를 인용해 이 같이 보도했다. 해당 보고서는 지난 21일 영국 가디언을 통해 처음 소개되며 주목을 받았다.

연구진에 따르면, 전쟁이 시작된 지난 2월 28일부터 3월 14일까지 약 2주 동안 약 560만 톤의 이산화탄소 및 온실가스가 배출된 것으로 추산됐다. 이는 무기 사용과 전투기·함선 운용, 석유 저장 시설 및 민간 인프라 폭격 과정에서 발생한 것으로 분석됐다.

15일(현지시간) 이스라엘군의 한 포병 부대가 이스라엘 북부 레바논 접경 지역에서 포격을 하고 있다. 2026.03.15 (사진=로이터/뉴스1)

이 같은 배출량이 1년간 지속될 경우, 전 세계에서 탄소 배출량이 가장 적은 84개국의 연간 배출량을 합친 수준에 근접한다. 특히 분쟁 초기 2주간의 배출량만으로도 아이슬란드의 연간 배출량(2024년 기준 약 470만 톤)을 웃도는 것으로 나타났다.

보고서 공동 저자인 패트릭 비거 기후·커뮤니티 연구소 연구책임자는 가디언과의 인터뷰에서 “미사일 공격 한 번은 지구를 더욱 뜨겁고 불안정하게 만드는 또 다른 대가를 치르는 것이며, 그 어떤 것도 누구도 더 안전하게 만들지 못한다”고 지적했다.

배출원 중 가장 큰 비중은 ‘건물 파괴’

배출원 가운데 가장 큰 비중을 차지한 것은 건물 파괴였다. 주택과 학교, 기타 건축물이 무너지면서 발생한 간접 배출량은 약 270만 톤으로, 몰디브의 연간 배출량과 맞먹는 수준이다. 이란 적신월사 자료에 따르면 파괴된 시설에는 주택 1만6191채, 상업시설 3384곳, 의료시설 77곳, 학교 69곳이 포함됐다.

3일 이란의 드론 공격을 받은 아랍에미리트(UAE)의 푸자이라 원유 시설 인근에서 검은 연기가 피어오르고 있다. (사진=로이터/뉴스1)

이어 걸프 지역 전반의 석유 저장·정유 시설과 유조선 폭격이 주요 배출원으로 지목됐다. 연구진은 해당 기간 동안 250만~590만 배럴의 석유가 폭발하면서 약 210만 톤의 이산화탄소 및 온실가스가 배출된 것으로 추산했으며, 이는 몰타의 연간 배출량에 근접한 규모다.

세 번째 주요 원인은 전투 및 지원 작전에 사용된 연료였다. 약 58만3천 톤의 온실가스가 배출됐으며, 이는 그린란드의 연간 배출량과 비슷한 수준이다. 분석에 따르면 미국과 이스라엘은 해당 기간 동안 전투기와 폭격기를 동원해 6000개 이상의 목표물을 공격했으며, 이는 약 2500회의 장거리 비행에 해당한다. 병력 수송과 지원 작전을 포함하면 약 1억5000만~2억7000만 리터의 연료가 소비된 것으로 추정된다.

전쟁, 전투 자체보다 기후에 더 큰 영향

전쟁이 4주 차에 접어들면서 실제 배출량은 이보다 훨씬 많을 가능성이 제기된다. 보고서 공동 저자 프레드 오투-라르비 영국 랭커스터대학·가나 에너지천연자원대 연구원은 “전쟁이 계속될수록 배출량은 급격히 증가할 것으로 보인다”며, “특히 석유 시설 공격이 빠르게 확대되고 있어 정확한 비용을 산정하기 어렵지만, 이런 연구가 매우 중요하다”고 강조했다.

연구진은 분쟁에 더 많은 국가가 개입할 경우 배출량이 크게 늘어날 수 있다고 경고했다. 오투-라르비는 “아이슬란드의 연간 배출량을 단 2주 만에 배출하는 것은 감당하기 어려운 수준”이라고 말했다.

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또한 전쟁의 장기적 여파는 전투 자체보다 기후에 더 큰 영향을 미칠 수 있다는 분석도 나왔다. 호르무즈 해협 봉쇄 가능성에 대비해 각국이 화석연료 시추를 확대할 가능성이 있기 때문이다.

연구진은 “역사적으로 미국이 주도한 에너지 충격 이후에는 신규 시추와 LNG(액화천연가스) 터미널, 화석연료 인프라 확장이 뒤따랐다”며 “이번 전쟁 역시 향후 수십 년간 탄소 의존을 고착화할 위험이 있다”고 지적했다.