11번가 슈팅배송, 봄맞이 장보기 할인

11번가의 빠른 배송 서비스 ‘슈팅배송’이 새로 출시된 브랜드별 디저트 신상품과 봄철 구매가 많은 생필품들을 무료로 배송하는 ‘봄맞이 장보기 할인전’을 오는 31일까지 실시한다고 25일 밝혔다.

낮 12시 전 주문 시 당일배송(수도권 지역 대상), 자정 전 주문 시 전국 익일배송을 무료 제공하는 ‘슈팅배송’을 바탕으로 빠르고 실속 있는 장보기 혜택을 제공한다.

먼저 올해 처음 출시된 신상품들을 앞세웠다. 봄 시즌 한정판으로 선보인 ‘오리온 나!샌드 유자크림치즈맛'(10개, 1만2900원)부터 쫀득한 마시멜로에 바삭한 초코쿠키를 더한 ‘오리온 핫브레이크 쫀득쿠키바’(15개, 1만5900원), 상큼한 복숭아향을 담은 제로 칼로리 탄산음료 ‘펩시 제로슈거 피치향’(355mlx24개, 1만6900원), 핑크 자몽맛의 ‘몬스터 에너지 울트라 판타지 루비 레드’(355mlx24개, 3만4400원) 등 신상 간식과 음료들을 다양하게 판매한다.

봄 환절기에 높아지는 건강 관리 수요에 맞춰, 1만~3만원대 가성비가 돋보이는 ‘건강식품’들을 폭넓게 마련했다. 국내산 흑염소와 18가지 전통 원료로 만든 ‘설혜담 제천 흑염소 진액’(30포)을 1만9900원에, 흑삼농축액과 뉴질랜드산 프리미엄 녹용을 배합한 ‘CJ 한뿌리 흑삼녹용’(100mlx10개)을 2만4950원에, ‘CJ 바이오코어 100억 유산균’(30포x2개)을 2만8920원에, ‘세노비스 어린이 수퍼바이오틱스’(30포)를 3만1,500원에 할인 판매한다.

11번가 기획전

봄맞이 청소를 위한 각종 리빙용품들도 빠르게 배송한다. 1만 파스칼(Pa)의 흡입력과 자동 비움 도크를 탑재한 로봇청소기 ‘로보락 Q8+’, ‘신일 무선 물걸레청소기’ 등 청소 가전을 비롯해, ▲세탁용품(세제·섬유유연제·드라이시트 등) ▲주방용품(주방세제·베이킹소다·키친타올 등) ▲위생용품(화장지·물티슈 등) 등 각 카테고리별 인기 상품들을 한 데 모아 선보인다.

여기에 ‘CJ 비비고’, ‘CJ 햇반’, ‘청정원 카레여왕’ 등 종류별 인기 ‘가정간편식(HMR)’과 샴푸·트리트먼트·바디로션 등 ‘헤어·바디케어용품’, 치약·칫솔 등 ‘구강케어용품’, 어린이 영양제·분유 등 ‘유아용품’까지 다채로운 생필품들을 모두 ‘슈팅배송’ 기획전을 통해 할인가에 만나볼 수 있다.

행사 기간 11번가는 기획전 상품에 적용할 수 있는 ‘3000원 할인 장바구니 쿠폰’(5만원 이상 구매 시)을 매일 ID당 1장씩 발급해 고객들의 합리적인 쇼핑을 지원한다. 현대카드 전용 ‘5% 추가 할인’(11페이 결제 시, 최대 5000원) 혜택도 제공한다.

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또한 11번가는 각 카테고리별 ‘슈팅배송’ 상품을 최대 75% 할인가에 한정 수량 판매하는 ‘슈팅배송 창고정리세일’ 기획전도 운영한다. 갈바닉 기기, 고주파 마사지기 등 ‘홈뷰티 디바이스’부터 디너플레이트, 디저트 보울 등 ‘테이블웨어’, 간절기 준비를 위한 ‘침구류’, 나들이용 ‘캠핑용품’, ‘취미용품’까지 총 500여개 이상의 빠른 배송 상품들을 높은 할인율로 선보인다.

11번가 권용무 슈팅배송담당은 “고물가 속 알뜰한 소비를 지향하는 고객들이 꾸준히 확대됨에 따라, 생필품을 중심으로 장바구니 부담을 완화할 특가 기획전을 마련했다”며 “고객 수요와 구매 패턴, 시즌성을 고려한 엄선된 상품 셀렉션과 주 7일 무료 빠른 배송을 앞세운 ‘슈팅배송’을 통해 만족도 높은 쇼핑 경험을 지속 제공할 것”이라고 말했다.