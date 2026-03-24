움트리, 코스트코 입점으로 북미 공략

캘리포니아·하와이 40개 매장 진출…"3년 내 80개국 수출 확대 목표”

유통입력 :2026/03/24 18:01

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

식품전문기업 움트리는 미국 캘리포니아와 하와이 지역 코스트코 약 40개 매장에서 ‘에버장’과 ‘전통 고추장’ 판매를 시작했다고 24일 밝혔다. 향후에는 미국 전역 코스트코 매장으로 유통을 확대할 계획이다.

이번에 선보인 ‘에버장’은 육류 요리와 샐러드, 볶음 요리 등에 활용할 수 있는 복합 소스로, 현지 소비자가 쉽게 사용할 수 있도록 범용성을 높인 것이 특징이다. ‘전통 고추장’은 저온 장기 숙성 발효 공법을 적용해 자극적이지 않으면서도 깊은 풍미를 구현했다.

북미 시장에서는 한식에 대한 관심이 높아지면서 간편하게 활용할 수 있는 소스류 수요도 함께 확대되는 추세다. 이에 따라 현지화와 전통성을 동시에 갖춘 K-소스가 새로운 성장 카테고리로 부상하고 있다는 분석이 나온다.

움트리 고추장

1978년 설립된 움트리는 장류와 소스류를 중심으로 사업을 전개해 왔으며, 현재 약 45개국에 제품을 수출하고 있다. 회사는 이번 코스트코 입점을 계기로 글로벌 유통망 확대에 속도를 낼 방침이다.

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김상희 대표는 이번 미국 진출과 관련해 “품질을 최우선으로 하는 원칙과 해외 시장에서 새로운 성장 기회를 찾고자 한 전략이 맞물린 결과”라며 “코스트코 입점을 통해 북미 시장에서의 브랜드 인지도를 높이고, 장기적으로는 글로벌 소스 기업으로 도약하는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.

이어 “최근 K-푸드에 대한 관심이 높아지면서 소스류에 대한 해외 수요도 빠르게 증가하고 있다”며 “현재 45개국 수준인 수출국을 3년 내 80개국 이상으로 확대하는 것이 목표”라고 덧붙였다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
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