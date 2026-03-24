메가MGC커피, ‘메가콘서트’ 2차 프리퀀시 시작

알파드라이브원 합류…1차 참여자, 작년보다 5배 늘어

유통입력 :2026/03/24 17:52

류승현 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

메가MGC커피가 ‘2026 메가콘서트’ 2차 프리퀀시 이벤트를 시작한다.

24일 회사는 이날 ‘M COUNTDOWN X MEGACONCERT’ 2차 행사를 시작하고, 신규 출연진으로 보이그룹 알파드라이브원을 공개했다고 밝혔다. 앞서 발표된 EXO, NCT WISH, Hearts2Hearts에 이어 추가 라인업을 더하면서 공연 구성을 확대하는 모습이다.

회사 측은 이번 2차 행사 기간 중 아직 공개되지 않은 ‘블라인드 라인업’도 순차적으로 선보일 예정이라고 설명했다. 추가 출연진이 남아 있다는 점을 내세워 K-팝 팬층의 관심을 이어가겠다는 전략으로 풀이된다.

(사진=메가MGC커피)

메가MGC커피에 따르면 1차 프리퀀시 참여자 수는 지난해 같은 기간보다 약 5배 늘었다. 회사는 이 같은 흐름을 바탕으로 4월 13일까지 진행되는 2차 행사에서도 참여 열기가 이어질 것으로 기대하고 있다.

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이벤트는 메가MGC커피 공식 앱 ‘메가오더’를 통해 참여할 수 있다. 미션 메뉴 3개를 포함해 제조 음료 총 10개를 주문하면 프리퀀시가 완성되고, 메가콘서트 관람 티켓 응모 자격이 주어진다. 프리퀀시를 많이 모을수록 당첨 확률이 높아지며, 회차별 상위 응모자 150명씩 총 600명에게는 VVIP석 티켓이 제공된다. 당첨자는 4월 16일 발표된다.

메가MGC커피 관계자는 “1차 행사 참여 회원 수가 지난해 전체 규모에 근접할 정도로 관심이 높았다”며 “2차 프리퀀시를 통해서도 고객들이 새로운 즐거움을 경험할 수 있도록 준비하겠다”고 말했다.

류승현 기자ryuwaves@zdnet.co.kr
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