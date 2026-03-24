서울AI재단-서울문화재단, 문화예술 분야 AI 협력 업무협약 체결

서울AI재단은 24일 서울문화재단 대학로센터에서 서울문화재단과 문화예술 분야 AI 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약식에는 김만기 서울AI재단 이사장과 송형종 서울문화재단 대표이사가 참석해 양 기관의 협력 방향을 공유하고, 문화예술과 AI 기술을 결합한 협력 체계 구축과 서울시 문화예술 생태계 확장을 위한 정책 및 사업 추진에 뜻을 모았다.

서울AI재단은 서울의 미래를 설계하는 AI 혁신 기관으로, AI 행정 고도화와 데이터 기반 정책, 시민 체감형 AI 서비스 확산을 통해 서울시의 AI 전환을 지원하고 있다. 서울문화재단은 예술가의 창작활동 지원과 시민의 문화 향유 확대를 바탕으로 창작·유통·향유·국제교류 전반을 아우르는 서울의 대표 문화예술 기관이다.

서울AI재단

양 기관은 이번 협약을 통해 AI 기술을 문화예술 분야 전반에 적용할 수 있는 협력 모델을 구축할 계획이다. 특히 서울AI재단의 ‘AI 행정지원 도입 컨설팅’을 바탕으로 시민의 취향을 반영한 개인 맞춤형 예술작품 추천 서비스와 예술가 대상 지원사업 정보 안내 및 정산 과정 지원을 위한 AI 자동 상담 솔루션 개발을 함께 추진한다.

서울문화재단은 예술지원 선정작과 서울 대표 예술축제 정보 등을 담은 서울예술정보포털 ‘스파크’에 AI 기술을 접목해 개인 맞춤형 ‘AI 큐레이션’ 서비스를 제공할 예정이다. 이 서비스는 시민이 관심 주제와 취향, 동행자 특성 등을 입력하면 이에 맞는 작품을 실시간으로 추천하는 방식이다.

또한 예술가를 대상으로 공모 지원 신청과 지원금 정산 과정에서 발생하는 다양한 문의에 24시간 대응할 수 있는 AI 상담 솔루션도 개발할 계획이다. 이를 통해 기존 업무시간 중심의 안내 방식을 넘어 야간과 주말에도 필요한 정보를 확인할 수 있어 예술가 편의성이 높아질 것으로 기대된다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 예술과 기술이 결합된 협력 모델을 확대하고, 문화예술 분야 전반에 AI 활용을 확산할 방침이다. 서울시 문화예술 분야에 AI를 도입하기 위한 공동 과제를 발굴하고, 예술 현장 데이터와 기술 역량을 결합해 창작·유통·향유 전반에 적용할 수 있는 모델을 모색할 계획이다.

아울러 순수예술 창작자와 기술 협업을 기반으로 ‘스마트라이프위크’ 개막 무대를 융합형 프로그램으로 구성하고, 서울디지털동행플라자 공간을 활용해 시니어 대상 디지털 체험에 문화예술 콘텐츠를 접목하는 방안도 검토하고 있다.

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송형종 서울문화재단 대표는 “이번 협약은 시민들이 그동안 어렵게 느꼈던 기초예술작품에 보다 쉽게 다가갈 수 있도록 문턱을 낮추고, 예술가들은 공모, 신청, 정산 등 복잡한 행정 과정에서 AI를 통해 더 쉽고 편리하게 업무를 처리할 수 있도록 돕는 계기가 될 것”이라며 “서울문화재단은 서울이 문화예술과 기술이 공존하는 미래 문화도시로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김만기 서울AI재단 이사장은 “이번 협약은 서울시 문화예술 분야에서 AI 기반 혁신을 본격화하고, 기술과 예술이 결합된 새로운 협력 생태계를 구축하는 출발점이 될 것”이라며 “서울AI재단은 그동안 축적해 온 AI 행정 혁신 컨설팅 경험과 서울시 AI 전환 지원 노하우를 바탕으로 행정의 효율성과 시민 체감도를 높이고 ‘AI City 서울’ 실현에 힘쓰겠다”고 말했다.