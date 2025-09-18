서울AI재단-도쿄도, 도시 AI 기반 디지털 혁신 협력 강화

서울AI재단과 도쿄도가 도시 AI(Urban AI)를 기반으로 한 디지털 혁신 협력에 나섰다.

양측은 행정 디지털 전환과 환경·교통 등 도시문제 해결을 위한 공동 연구와 실증 과제를 모색하며, 상호 경험과 기술을 공유하는 협력 채널을 본격 가동했다.

서울AI재단은 도쿄도 및 거브테크(GovTech) 도쿄 관계자와 만나 도시 내 AI 기술 적용을 주제로 협력 방안을 논의했다고 18일 밝혔다. 이번 간담회에는 미야사카 마나부 도쿄도 부지사를 비롯한 도쿄도와 GovTech도쿄 주요 인사가 참석했다.

서울AI재단 김만기 이사장(왼쪽), 미야사키 마나부 도쿄도 부지사(이미지=서울AI재단)

거브테크도쿄는 도쿄도가 설립한 외곽 독립법인으로 행정 디지털 전환(DX)과 AI 기반 혁신을 지원하는 역할을 맡고 있다. 데이터 플랫폼 구축, 디지털 인재 육성, 민관 협력 서비스 개발 등을 추진하며 도시 행정 거버넌스 허브로 자리잡고 있다.

이번 회의에서는 서울AI재단의 디지털 정책, 연구, 산업 지원 사례와 도쿄도의 행정 혁신 과제를 공유하고 기후변화에 따른 경제활동 예측이나 위성·공간정보를 활용한 녹지 분석 등 AI 적용 연구 협력 가능성이 논의됐다. 재단은 MIT와 진행 중인 연구 사례를 소개하며 도쿄도와의 공동 연구·실증 추진을 제안했다.

대표단은 이어 서울AI스마트시티센터 내 AI행정혁신존을 방문해 행정업무 적용 사례를 확인했다. 도쿄 측은 재단 개칭 이후 확대된 기능과 대규모 언어모델(LLM) 기반 행정서비스 개발 현황에 관심을 보였으며, 재단은 GPT와 RAG 기술을 적용한 행정업무 지원 서비스 개발 현황과 산학연 협력 사례를 소개했다.

서울AI재단은 현재 범용 행정매뉴얼 챗봇, 보육행정 특화 매뉴얼, 제안요청서 생성 AI, 대사증후군 상담 AI 등 4종의 행정 지원 서비스를 개발 중이다. 또한 대학 캡스톤 프로젝트와 AI 인재맵 구축 등 민·관·학 협력을 기반으로 한 실질적 성과를 강조했다.

관련기사

미야사카 마나부 부지사는 "서울의 도시 AI 적용 경험은 도쿄가 직면한 행정 혁신 과제 해결에 큰 시사점을 준다"며 "실무 교류 채널을 가동해 단계별 성과를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.

김만기 이사장은 "서울과 도쿄의 유사한 기능을 확인하고 협력 방향을 모색한 뜻깊은 자리였다"며 "연구와 실증, 행정 적용을 잇는 전 주기 협력 모델을 구축해 시민이 체감할 수 있는 AI 도시를 실현하겠다"고 말했다.